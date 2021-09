Prestiżowa nagroda dla szefa polskiego oddziału Forda

Tegoroczna, jedenasta już edycja Automotive News Europe Rising Stars jest wyjątkowa, bowiem przypada na skomplikowany pod wieloma względami czas pandemii. Niemal wszyscy specjaliści branży motoryzacyjnej mieli bardzo trudne zadanie, by połączyć budowanie i podtrzymywanie relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi oraz współpracownikami za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej, z możliwie jak największą elastycznością, aby móc również w tym czasie odnaleźć miejsce na życie osobiste.

Kluczowa, w przypadku tej nagrody, jest umiejętność szybkiego dostosowywania się, ciągłego znajdowania innowacyjnych sposobów na pokonanie nieustannie pojawiających się wyzwań.

- Jednym z naszych największych sukcesów od momentu objęcia przeze mnie stanowiska prezesa, było umocnienie pozycji Forda na polskim rynku. W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku Ford był liderem sprzedaży samochodów dostawczych, podwoiliśmy udział w rynku sprzedaży samochodów osobowych do klientów indywidualnych oraz zachęciliśmy ich do wyboru naszych SUV-ów i crossover-ów zamiast tradycyjnych aut osobowych - powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska.

- Niezwykle ważne było nawiązanie partnerskich relacji z autoryzowanymi dilerami oraz wspólna praca nad przywróceniem rentowności całej sieci dilerskiej. Przed nami wiele strategicznych wyzwań oraz planów, których realizacja pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów - dodał Piotr Pawlak.

Od 2011 roku, kiedy to przyznano nagrody po raz pierwszy, Automotive News Europe wyróżnił ponad 200 młodych specjalistów branży motoryzacyjnej. Do tej pory tylko dwóch Polaków otrzymało tę nagrodę. Dla Piotra Pawlaka jest to ogromne wyróżnienie tym bardziej, że osiągnięcie sukcesu na taką skalę w tak młodym wieku to niemal bezprecedensowe wydarzenie. Mało tego, udało się to osiągnąć w rekordowym tempie! Stanowisko prezesa i dyrektora zarządzającego firmy Ford Polska objął niemal dokładnie rok temu - 1 września 2020 roku.

Piotr Pawlak z branżą motoryzacyjną związany jest od 2011 roku, zdobywając doświadczenie na różnych stanowiskach w dużych koncernach motoryzacyjnych w Belgii i Wielkiej Brytanii. Odpowiadał między innymi za przygotowanie planów sprzedaży, analizy rynku, koordynację strategicznych projektów, planowanie produktu, a jako dyrektor regionalny w Wielkiej Brytanii odpowiedzialny był za całą działalność operacyjną - sprzedaż, rozwój sieci dilerskiej oraz obsługę posprzedażową.