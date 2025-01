Zgodnie z paragrafem 23(1c) niemieckich przepisów ruchu drogowego (StVO), kierowcom zabrania się korzystania z urządzeń zaprojektowanych do ostrzegania o monitoringu prędkości lub kontrolach drogowych. Co gorsza, nie wolno nawet przewozić takich urządzeń w stanie gotowym do użycia. Niestety, nie dotyczy to wyłącznie tzw. antyradarów, co kilkukrotnie potwierdzały niemieckie sądy w sprawach, w których kierowcy odmawiali przyjęcia mandatu, ale również aplikacji na smartfony.

Co gorsza, sprawa dotyczy nawet pasażerów. Przekonał się o tym 64-letni kierowca, który poruszał się zbyt szybko po Heidelbergu. Funkcjonariusze, którzy zatrzymali go do kontroli, zauważyli, że pasażerka miała na telefonie uruchomioną aplikację służącą do ostrzegania przed patrolami. Sprawa trafiła do sądu w Heidelbergu, który ukarał kierowcę mandatem w wysokości 100 euro. Niemiec nie zgodził się z tym wyrokiem i odwołał się do Wyższego Sądu Krajowego w Karlsruhe. Ten podtrzymał wyrok sądu niższej instancji zaznaczając, że przepisy zabraniają korzystania z takich aplikacji nie tylko kierowcy, ale również innym osobom podróżującym z nim w jednym aucie.