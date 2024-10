Jak szef wreszcie podał kwotę, myślałem, że żartuje. Był jednak wyjątkowo poważny. 5-groszowa podwyżka na godzinę, i to brutto, oznaczała, że za dniówkę, czyli 12 godzin, dostanę 60 groszy brutto więcej, więc jakieś 54 grosze ekstra do ręki. Tego samego dnia pofatygowałem się do biura kierownika po prawdziwą podwyżkę. Nie dał się przekonać.

relacjonuje mężczyzna