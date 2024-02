To bez wątpienia dobra wiadomość dla rowerzystów. Już wkrótce w województwie mazowieckim powstanie 1100 km nowych tras rowerowych. Docelowo połączą one Warszawę z innymi miastami w regionie, a także pozwolą na łatwe podróżowanie m.in. do województw łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego czy świętokrzyskiego.

Podpisano dwie umowy na realizację ok. 550 km tras

Samorząd województwa poinformował o podpisaniu dwóch umów na realizację ok. 550 km tras rowerowych. Pierwsza z nich dotyczy przebiegu trasy wzdłuż Wisły i na linii Kozienice - Radom - woj. świętokrzyskie. Obejmuje on trasę wzdłuż Wisły w regionie warszawskim stołecznym (ok. 110 km) oraz trasę z Kozienic do Radomia i województwa świętokrzyskiego (ok. 95 km). Koszt umowy to 2,3 mln zł.

Druga umowa dotyczy realizacji trasy wzdłuż linii kolejowych. Obejmie ona drogę z Warszawy do Żyrardowa i województwa łódzkiego (ok. 60 km), trasę z Warszawy do Ciechanowa i woj. warmińsko-mazurskiego (ok. 100 km) oraz trasę z Warszawy do Siedlec i województwa podlaskiego (ok. 150 km). Ponadto w ramach porozumienia ma powstać pierwszy odcinek trasy z Warszawy do Radomia wzdłuż linii kolejowej Warszawa - Radom, odcinek do Piaseczna, połączony z trasą wzdłuż Wisły (ok. 35 km). Koszt umowy to 3,6 mln zł.

Mazowsze stawia na turystykę rowerową

Cytowany przez Polską Agencję, Prasową Marszałek Adam Struzik podkreślił, że podpisane umowy to początek szalenie ważnej inicjatywy. Od pewnego czasu Mazowsze stawia bowiem na turystykę rowerową.

Chcemy, aby mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas i odkrywać atrakcje, które są na wyciągnięcie ręki. Tu, na Mazowszu, ale także w innych regionach, bo nasze trasy będą elementem EuroVelo - tras turystycznych o znaczeniu międzynarodowym. Chcemy, aby na całym Mazowszu powstało aż 1100 kilometrów wygodnych tras.

Wkrótce województwo przystąpi do podpisania umów na koncepcje programowe kolejnych tras. Wcześniej jednak konieczne będzie przygotowanie odpowiedniego opracowania, które według szacunków powinno potrwać rok. Dopiero wtedy będzie można rozpisać projekty budowlane i uruchomić przetargi na ich realizację.



Cała inwestycja będzie możliwa dzięki objęciu Mazowsza dostępem do środków unijnych w ramach Polski Wschodniej. Źródłami finansowania są także środki unijne w ramach KPO, ZIT i Funduszy Europejskich dla Mazowsza.