Powstaje kolejny odcinek S7. Kierowców w stolicy czekają utrudnienia

16 listopada 2023 roku GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę 9-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 Czosnów-Kiełpin. Nowa trasa powstanie w miejscu obecnej dwujezdniowej i dwupasowej drogi DK7 stanowiącej wlot do Warszawy. Dzięki temu znacząco uda się skrócić czas podroży z północy kraju do stolicy.

Utrudnienia na DK7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem

Budowa trasy będzie się wiązała ze zmianą dotychczasowej organizacji ruchu. Od poniedziałku do środy (14-16 października) na DK7 pomiędzy Czosnowem (od granicy budowanego odcinka drogi S7) a Kiełpinem (do Dziekanowa Leśnego) będą wykonywane badania nawierzchni. W związku z tym zmieniana będzie organizacja ruchu w miejscach, gdzie wykonywane będą odwierty. Działania te są konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Prace zaplanowane zostały w godzinach od 7:00 do 18:00. Przed południem będą prowadzone na jezdni w kierunku Gdańska, po południu na jezdni w stronę Warszawy. Na czas wykonywania prac czasowa organizacja ruchu przewidywać będzie:

Przy wykonywaniu prac na poboczu

zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m),

ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu

zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji pozostanie 1 pas ruchu o szerokości 2,75 m)

ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Zdjęcie Budowa trasy będzie się wiązała ze zmianą dotychczasowej organizacji ruchu. / GDDKiA

S7 Czosnów - Kiełpin. Nowa trasa na wiosnę 2027 roku

Wykonawcą drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin jest konsorcjum firm Fabe Polska, SP Sine Midas Stroy, Yoruk Yapi Anonim Sirketi. To właśnie powyższe przedsiębiorstwa odpowiadają za przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowę ok. 9 km trasy. W ramach inwestycji powstaną także trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

To jednak nie koniec ułatwień dla kierowców podróżujących do Warszawy. GDDKiA przypomina, że kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 km trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk - Czosnów. Ten 35-kilometrowy fragment S7 zostanie udostępniony w 2025 r. Natomiast w październiku 2023 r. ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie ostatniego odcinka północnego wlotu do stolicy, ok. 12,9 km nowego przebiegu drogi ekspresowej, pomiędzy Kiełpinem a Trasą Armii Krajowej (S8) w Warszawie.