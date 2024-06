Zapoznanie z trasą odbywa się w normalnym ruchu drogowym, kierowcy wykorzystują samochody dopuszczone do ruchu po drogach publicznych, chociaż zwykle w mocnych wersjach (Ogier jechał Toyotą GR Yaris). Celem zapoznania jest przygotowanie opisu trasy, który potem jest dyktowany przez pilota. O to, by kierowcy podczas zapoznania nie jechali zbyt szybko dbają zamontowane w autach nadajniki GPS.

Zdjęcie Toyota GR Yaris, którą jechał Sebastien Ogier / Policja

Sebastien Ogier to jeden z najlepszych kierowców w historii rajdów samochodowych. Karierę zaczął w 2005 roku, pierwszy tytuł mistrza świata (w kategorii Junior WRC) zdobył już w 2008 roku. Francuz zdominował rywalizację w WRC w latach 2013 - 2021, gdy zdobył osiem tytułów mistrza świata (tylko w 2019 roku zakończył rywalizację na trzecim miejscu). Od 2019 roku Ogier startuje w barwach zespołu Toyota Gazoo Racing.



Tegoroczny Rajd Polski jest eliminacją Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata i rozpocznie się już w najbliższy czwartek. Zawody zakończą się w niedzielę i zgromadzą całą światową czołówkę kierowców.