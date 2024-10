Spis treści: 01 Jaki napęd w Porsche 911 Carrera T?

02 Jak rozpoznać Porsche 911 Carrera T?

03 Ile kosztuje nowe Porsche 911 Carrera T?

Porsche 911 Carrera T uzupełnia ofertę niemieckiego producenta jako "lekki, dynamicznie usposobiony" wariant nowego 911. Auto wyróżnia się pod wieloma względami. Całą konstrukcję udało się odchudzić i w efekcie w najlżejszej konfiguracji, wraz z kubełkowymi fotelami, waży ono ponad 40 kg mniej od 911 Carrera. Auto dostępne jest w dwóch wariantach nadwozia - jako coupe i kabriolet.

Jaki napęd w Porsche 911 Carrera T?

Za wprawianie auta w ruch odpowiada trzylitrowy, sześciocylindrowy silnik typu bokser. Generuje on 394 KM i 450 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na tylne koła. Co ważne, silnik współpracuje z sześciobiegową skrzynią manualną. W standardowej specyfikacji auto w odmianie coupe przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,5 sekundy (4,7 s w kabriolecie). Prędkość maksymalna tego auta wynosi 295 km/h (coupe) lub do 293 km/h (kabriolet). Ponadto, by brzmienie silnika było dla nas lepiej słyszalne, "uszczuplono" izolację wnętrza.

Zdjęcie Porsche 911 Carrera T oferowane jest jako coupe i kabriolet. / materiały prasowe

To jednak nie wszystko. Porsche 911 Carrera T oferuje w standardzie tylną oś skrętną - producent zapewnia, że konfiguracja została specjalnie opracowana dla tej wersji. Układ kierowniczy natomiast ma oferować bardziej bezpośrednie przełożenie. To zaś ma przekładać się na lepsze prowadzenie. Oprócz tego w standardzie klienci znajdą adaptacyjne zawieszenie obniżone o 10 mm. Auto wyposażone jest w 20-calowe felgi z przodu i 21-calowe z tyłu.

Jak rozpoznać Porsche 911 Carrera T?

Widząc 911 Carrera T, będziemy mogli je rozpoznać m.in. naklejkami ze schematem przekładni na tylnych szybach, oznaczeniami w kontrastowym kolorze Vanadium Grey. Auto wyróżnia się również aerodynamicznie zoptymalizowaną krawędzią spoilera pochodzącego z 911 Carrera GTS. Nabywca 911 Carrera T w odmianie kabrio może zdecydować również, jaki kolor dachu chce - oprócz czarnego do wyboru jest również czerwony, niebieski lub brązowy.

Zdjęcie Porsche 911 Carrera T dostępne jest z sześciobiegową skrzynią manualną. / materiały prasowe

Na desce rozdzielczej znajdziemy np. stoper (element standardowego pakietu Sport Chrono). Dźwignia manualnej skrzyni została skrócona i ma gałkę z laminowanego drewna orzechowego o otwartych porach. Przed dźwignią znajduje się natomiast emblemat z logo "MT" (od Manual Transmission, czyli skrzynia manualna z angielskiego), a na desce rozdzielczej po stronie pasażera schemat przełożeń.

Zdjęcie Dźwignia manualnej skrzyni ma gałkę wykonaną z laminowanego drewna orzechowego o otwartych porach. / materiały prasowe

Ile kosztuje nowe Porsche 911 Carrera T?

W standardzie znajdziemy m.in. podgrzewaną kierownicę, fotele z regulacją elektryczną w czterech kierunkach, czarną tapicerką i środkowymi panelami pokrytymi materiałem Sport-Tex i wyhaftowanym na zagłówkach logo 911. Opcjonalnie klienci mogą zdecydować się na adaptacyjne fotele sportowe (regulowane elektrycznie w 18 kierunkach) lub kubełkowe.

Zdjęcie W standardzie Porsche 911 Carrera T oferuje fotele regulowane elektrycznie w czterech kierunkach. Opcjonalnie klienci mogą zdecydować się na adaptacyjne fotele sportowe (regulowane elektrycznie w 18 kierunkach) lub kubełkowe. / materiały prasowe

Nowe Porsche 911 Carrera T można już zamawiać. Ceny odmiany coupe startują od 708 tys. zł. W przypadku wersji kabrio trzeba zapłacić jeszcze więcej - minimum 776 tys. zł.

Zdjęcie Ceny Porsche 911 Carrera T startują od 708 tys. zł. / materiały prasowe

Zdjęcie Porsche 911 Carrera T dostępne jest z trzylitrowym sześciocylindrowym silnikiem zapewniającym 394 KM. / materiały prasowe

Zdjęcie O tym, że mamy do czynienia z autem z manualną skrzynią biegów przypomną choćby naklejki znajdujące się na szybach bocznych z tyłu. / materiały prasowe