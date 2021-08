Południowa Obwodnica Warszawy - tunel będzie wkrótce otwarty

Wiadomości Nowy most do remontu? Co wykazało powtórne badanie?

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę warszawskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy trwają testy i odbiory po zakończeniu prac. "W ramach testów i odbiorów poszczególnych systemów bezpieczeństwa w tunelu sprawdzane jest zasilanie podstawowe i awaryjne, systemy alarmowe (w tym komunikaty głosowe), odwodnienie, oświetlenie oraz wentylacja, np. poprzez próbę z +gorącym dymem+ symulującą prawdziwy pożar" - wyliczyła.

Wyjawiła, że trwa postępowanie administracyjne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, którego celem jest wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla budynku Centrum Zarządzania Tunelem. "Po uzyskaniu decyzji zacznie tam działać obsługa zarządzania tunelem, Punkt Informacji Drogowej, a docelowo również Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem" - tłumaczyła.

"Zgodnie z Dyrektywą tunelową Unii Europejskiej, która zawiera opis minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej, obiekt jest wyposażony w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne" - przypomniała.

Wskazała, że w układzie wentylacji zamontowany jest system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu. "Automatycznie kontrolowana jest widoczność w tunelu, a czujniki wykryją i zasygnalizują pożar" - przekazała.

"Obiekt pod Ursynowem wyposażony jest w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa" - podała.

Zaznaczyła przy tym, że wzdłuż ścian tunelu znajdują się chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. "Co 250 metrów ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego" - dodała.

Od 22 grudnia kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.