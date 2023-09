Polskie autobusy na wodór trafią do Gdańska. NesoBusy oczyszczą powietrze

Spis treści: 01 Rozwój technologii wodorowej nabiera rozpędu

02 Autobusy wodorowe w Gdańsku od przyszłego roku

03 NesoBus oczyszcza powietrze podczas jazdy

04 Umowa wynajęcia i pełnej obsługi autobusów

05 NesoBusy w Gdańsku to program pilotażowy

06 Inwestycja warta ponad 170 milionów

07 PAK-PCE Polskie Autobusy Wodorowe stawia na rozwój

Rozwój technologii wodorowej nabiera rozpędu

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o otwarciu pierwszej całkowicie wodorowej stacji w Warszawie przy ulicy Tango 4, a teraz przyszedł czas na pierwsze autobusy wodorowe w Gdańsku. We wtorek 12 września prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz jej współpracownicy podpisali umowę na dostarczenie 10 zeroemisyjnych autobusów zasilanych wodorem polskiego producenta PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy.

Autobusy wodorowe w Gdańsku od przyszłego roku

Umowa podpisana podczas specjalnej uroczystości obejmuje 10 pojazdów zasilanych zielonym wodorem, a także pełną obsługę serwisową w kolejnych latach. Autobusy NesoBus na stałe mają pojawić się na ulicach Gdańska już w przyszłym roku. Na stałe ponieważ były już testowane w Gdańsku w ubiegłym roku - pomyślne testy sprawiły, że miasto złożyło zamówienie na NesoBusy.

W podpisaniu umowy udział wzięła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, jej zastępca do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski, a także miejscy radni i przedstawiciele zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów. Po drugiej stronie umowę podpisali członkowie zarządu spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy.

NesoBus oczyszcza powietrze podczas jazdy

Podczas uroczystości zaprezentowano również sam przedmiot umowy - zasilany zielonym wodorem beze misyjny autobus NesoBus. Warto podkreślić, że zero emisyjność to nie jedyna zaleta NesoBusa względem ekologii, bowiem jest to autobus, który przy okazji podczas jazdy oczyszcza powietrze ze spalin.

NesoBusy mają być wyposażone we wszystkie udogodnienia dla niepełnosprawnych, klimatyzację, ergonomiczne fotele dla pasażerów, a także monitoring, miejsca dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, przyciski i komunikatory opisane językiem Braille’a dla niewidzących, a nawet pasy do transportowania rowerów. Słowem: nowe autobusy wodorowe będą spełniać wszelkie wymagania nowoczesnego transportu publicznego, a nawet więcej.

Zdjęcie Umowa na NesoBusy w Gdańsku podpisana. w 2024 roku na ulice Gdańska wyjedzie 10 autobusów wodorowych/UM Gdańsk / materiały prasowe

Umowa wynajęcia i pełnej obsługi autobusów

Ważnym warunkiem wymaganym przez miasto był odpowiednio duży zasięg autobusów, a także zapewnienie pełnej obsługi tak nietypowych pojazdów, bowiem infrastruktura, którą dysponuje miasto nie była do tej pory przygotowana na nową technologię. Według informacji przedstawicieli miasta NesoBusy będą pokonywały dystans około 300-330 km dziennie co daje ponad 3 tys. km dziennie po terenie całego miasta.

Umowa najmu 10 autobusów, którą podpisało miasto obejmuje pełną obsługę autobusów ze strony producenta. To oznacza, że miasto ma zapewnić jedynie wykwalifikowanego kierowcę, który poprowadzi autobus. Pozostałymi czynnościami, czyli tankowaniem i serwisowaniem, zajmie się dedykowana obsługa. Po stronie producenta oraz dzierżawcy leżeć będą wszystkie czynności serwisowe takie jak:

obsługa techniczna (przeglądy codzienne i okresowe),

naprawy eksploatacyjne wraz z częściami,

naprawy komponentów, które uległy awarii w trakcie eksploatacji autobusów,

naprawy powypadkowe, czy będące następstwem wandalizmu,

naprawy będące następstwem uszkodzeń wynikających z błędów eksploatacji autobusów

czynności związane z aktualizacją bądź zmianą oprogramowania,

sprzątanie i mycie pojazdów

NesoBusy w Gdańsku to program pilotażowy

Gdańsk zamówił podpisał umowę najmu 10 autobusów na 10 lat. NesoBusy będą stanowić zaledwie 5% całej floty należącej do GAiT (Gdańskie Autobusy i Tramwaje). Będzie to program pilotażowy, zupełnie nowatorska forma współpracy, która pozwoli ocenić miastu czy taka forma współpracy jest właściwa i jak właściwie sprawdzają się autobusy wodorowe:

Ta technologia jest cały czas nowa. Wodór, zwłaszcza zielony wodór, ma ograniczoną dostępność, a podpisując umowę z tak stabilnym partnerem, który w tej technologii działa od początku, zwiększamy bezpieczeństwo i funkcjonowanie komunikacji publicznej w naszym mieście. Mam nadzieję, że nasi pasażerowie będą zadowoleni, natomiast my będziemy przyglądać się z jednej strony technologii, zarówno wodorowej, jak i technologiom elektrycznym oraz nowym trendom na rynku. Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony środowiska

Taka forma współpracy to źródło doświadczenia nie tylko dla miasta ale także dla dostawcy autobusów - przez kolejne lata spółka PAK-PCE również będzie zbierać doświadczenia z Gdańska i korzystać z nich w celu rozwoju. Z kolei gdańska komunikacja miejska będzie miała szansę oswoić się z nową technologią i przygotować infrastrukturę (np. nowe zajezdnie) do obsługi tego typu pojazdów we własnym zakresie. Nie ma bowiem wątpliwości, że jeśli autobusy wodorowe w Gdańsku okażą się sukcesem miasto, chcąc zmniejszyć emisję spalin będzie rozbudowywało flotę o nowe zeroemisyjne autobusy.

Inwestycja warta ponad 170 milionów

Koszt dziesięcioletniego najmu 10 autobusów na który zgodziło się miasto opiewa na 171 milionów złotych. Tyle będzie kosztować zarówno najem autobusów jak i ich pełna obsługa oraz zapewnienie paliwa do ich zasilania. Pierwsze autobusy NesoBus powinny pojawić się na ulicach Gdańska już na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku, a wszystkie dziesięć - zgodnie z umową - najpóźniej do 12 miesięcy od podpisania umowy.

Umowa najmu, którą dziś podpisujemy jest nowatorską formą dysponowania autobusem. To oznacza tyle, że my będziemy musieli jedynie posadzić tam kierowcę, który otrzyma wynagrodzenie. Cała reszta obsługi autobusu, łącznie z tankowaniem zielonego wodoru leży po stronie naszego partnera. [...] Koszt dziesięcioletniego najmu 10 autobusów to 171 mln zł brutto. Co ważne, w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy wykonawca ma dostarczyć pojazdy do naszego miasta. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

PAK-PCE Polskie Autobusy Wodorowe stawia na rozwój

Spółka dostarczająca autobusy wodorowe NesoBus, czyli PAK-PCE stawia na rozwój technologii wodorowej, stad między innymi otwarcie pierwszej całkowicie wodorowej stacji w Warszawie. Prezes zarządu spółki podkreśla również fakt, że NesoBusy to pojazdy zaprojektowane w 100% przez polskich inżynierów i konstruktorów. Wspomina również o nowej fabryce, która będzie produkowała nawet do 100 autobusów wodorowych rocznie. Wydaje się, że tylko kwestią czasu będzie, gdy za tropem Gdańska pójdą kolejne miasta.

Nieodzowność pójścia w stronę zeroemisyjności w komunikacji miejskiej to jest coś, co jest już mocno zakorzenione w świadomości zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców większych i też tych mniejszych miast. Ten autobus, który dziś widzimy to dzieło w 100% polskich konstruktorów i inżynierów. Fabryka, która wkrótce zostanie otwarta, będzie w stanie produkować do 100 sztuk autobusów wodorowych rocznie. Maciej Nietopiel, prezes zarządu PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy