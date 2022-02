Wraz z wejściem w życie "Polskiego Ładu", 1 stycznia skończyło się czerpanie przez Państwo korzyści z przewlekłości postępowań sądowych w sprawach o zadośćuczynienia, odszkodowania i renty.

Jak czytamy w rządowym biuletynie - "Podręcznik Reforma Polski Ład" - od 1 stycznia 2022 roku wolne od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy PIT) są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności, która:



nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

jest wolna od podatku dochodowego lub nie rodzi obowiązku zapłaty podatku w związku z zaniechaniem jego poboru w drodze rozporządzenia ministra finansów.



Do tej pory - mimo że wszystkie wymienione roszczenia zwolnione były z podatku dochodowego - odsetki od nich (z tytułu nieterminowej spłaty) stanowiły opodatkowany przychód. Im dłużej trwało postepowanie odszkodowawcze, tym wyższe odsetki zasądzały sądy i po tym wyższe kwoty fiskus wyciągał rękę.



Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu sytuacja niespodziewanie się zmieniła - odsetki zostały zwolnione z podatku. To o tyle interesujące, że jeszcze w zeszłym roku, w trakcie prac nad ustawą o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, Senat uchwalił poprawki zgłoszone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Poprawki dotyczyły własnie zwolnienia odsetek z podatku dochodowego, znacznego obniżenia kosztów sądowych i skrócenia terminów, w których ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma wypłacac odszkodowania. Oczywiście Sejm, głosami posłów PiS, senackie poprawki oddalił. Przeciwko projektowi senatora Kwiatkowskiego - w czwartek 2 grudnia - głosowało wówczas 219 posłów - cały klub parlamentarny PiS oraz dodatkowo: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Stanisław Żuk, Zbigniew Ajchler i Łukasza Mejza.



Polski Ład poprawi sytuację ofiar wypadków drogowych!

Teraz okazało się, że jeden z autorskich pomysłów senatora Kwiatkowskiego - zwolnienie z podatku dochodowego odsetek od zasądzonych odszkodowań - znalazł się właśnie w zapisach dotyczących podatku PIT wprowadzonych przy okazji uchwalenia "Polskiego Ładu"!



Zachęcony tym cichym sukcesem senator Kwiatkowski postanowił więc walczyć o kolejne z odrzuconych w grudniu pomysłów. W czwartek - 10 lutego - Senat rozpoczął pracę nad zgłoszonym przez niego projektem ustawy, której celem - kolejny już raz - jest realna pomoc ofiarom wypadków drogowych w Polsce. Senator wraca do pomysłu obniżenia kosztów w sądowych w sprawach o odszkodowania z obecnych 5 proc. wartości przedmiotu sporu (często to kilkadziesiąt tysięcy zł) do 1000 zł oraz skrócenia terminów na wypłatę odszkodowań przez ubezpieczycieli sprawców.



"Firmy ubezpieczeniowe będą musiały sprawnie wypłacić odszkodowanie nie mogąc zasłaniać się trwającym w sprawie postępowaniem sądowym" - tłumaczy w rozmowie z Interią senator Kwiatkowski.

Co ważne projekt autorstwa Kwiatkowskiego został jednogłośnie przyjęty przez senatorów reprezentujących wszystkie siły polityczne we wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. To dobry prognostyk na przyszłość.

Dzięki temu ofiary będą mogły liczyć na realną pomoc, a ciągnące się latami procesy nie będą rujnowały domowych budżetów - dodaje Kwiatkowski.

W rozmowie z Interią senator nie ukrywa, że zależy mu również, by - dzięki jego poprawkom - ofiary wypadków, od których nielegalnie (w sprzeczności z art. 217 Konstytucji) pobrano podatek dochodowy od zasądzonych odsetek, otrzymały zwrot pieniędzy.



Wtóruje mu Janusz Popiel - prezes Alter Ego Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych i ekspert z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego.



"Poprawki przyjęte wczoraj w Senacie w istotny sposób poprawią sytuację osób poszkodowanych nie tylko w zdarzeniach drogowych, ale również w katastrofach morskich i lotniczych, w tych, które w tych zdarzeniach straciły najbliższych" - tłumaczy w rozmowie z Interią Janusz Popiel.

Warto dodać, że Popiel, którego stowarzyszenie od ponad 20 lat lat pomaga ofiarom wypadków w bataliach sądowych, i walczy o ich prawa - sam wiele lat temu - był ofiarą ciężkiego wypadku drogowego.

"Złożony przez senatora Kwiatkowskiego projekt ustawy, będzie stanowił przełom w dochodzeniu przez osoby dotknięte skutkami wypadków należnych im odszkodowań. Skończy się uprzywilejowana pozycja ubezpieczycieli, łatwiej i taniej można będzie wystąpić na drogę sądową. Nareszcie ktoś dostrzegł problemy tych osób i stara się je rozwiązać" - dodaje Popiel.

Z naszej strony mamy nadzieję, że tym porozumienie ponad podziałami, jakie udało wypracować się w Senacie, ostatecznie utrzyma się również w Sejmie.

