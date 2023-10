Polski kierowca spowodował poważny wypadek w Czechach. Wszystko nagrała kamera

Spis treści: 01 Polski kierowca ciężarówki wjechał na przejazd na czerwonym świetle

Polski kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy na czerwonym świetle i doprowadził do zderzenia z pociągiem. Po wypadku ciężarówka, jak i pociąg stanęły w ogniu, a całe zdarzenie nagrała kamera monitoringu.

Do wypadku doszło w Ołomuńcu. Jak ustalili czescy policjanci, 65-letni kierowca z Polski, prowadząc Scanię z naczepą, nie zachował ostrożności, wjechał na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, przez co doprowadził do zderzenia z pociągiem osobowym, w którym znajdowało się ponad 30 osób.

Poważny pożar i wielu rannych

Po zderzeniu naczepa została oderwana od ciągnika, natomiast sama Scania, w której rozdarte zostały zbiorniki paliwa, stanęła w ogniu. Pożar objął również pociąg, a także samochód osobowy, który stał przed przejazdem w oczekiwaniu na zielone światło.

W wypadku został ranny kierowca ciężarówki, a także konduktor i co najmniej sześć osób podróżujących pociągiem. Na szczęście nikt nie zginął.

Zarzuty dla polskiego kierowcy

Policjanci rozpoczęli już postępowanie karne wobec kierowcy. 65-latek został oskarżony o spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, za co grozić mu będzie od dwóch do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Czescy policjanci, ku przestrodze, opublikowali nagranie z miejsca wypadku.