Polska załoga nie do zatrzymania. Wygrali Dakar Classic zabytkowym DAF-em
Finał Dakar Classic 2026 pokazał, że w tej rywalizacji liczą się nie tylko lata produkcji, ale przede wszystkim przygotowanie sprzętu i konsekwencja załogi. Po 14 dniach zmagań i blisko 8 tys. km pustynnych odcinków zwycięstwo w klasyfikacji ciężarówek padło łupem polskiego zespołu jadącego kultowym DAF 3300.
W skrócie
- Polska załoga jadąca DAF-em 3300 z 1984 roku wygrała klasyfikację ciężarówek w Dakar Classic 2026.
- DAF 3300 The Bull uplasował się na 9. miejscu w klasyfikacji generalnej Dakar Classic, obejmującej też samochody lżejsze.
- Kluczowymi czynnikami sukcesu były przygotowanie sprzętu, regularność oraz wyjątkowa konstrukcja ciężarówki.
Dakar Classic 2026 - próba dla legend rajdu
Dakar Classic to osobna klasyfikacja w ramach Rajdu Dakar, przeznaczona dla historycznych pojazdów rajdowych. Organizator dzieli je na trzy grupy wiekowe: do 1986 r., z lat 1987-1996 oraz 1997-2005. Na trasach rywalizują zarówno lekkie auta terenowe, jak i ciężarówki, a o końcowym wyniku decyduje regularność, niezawodność oraz precyzja realizacji prób, a nie maksymalna prędkość.
Tegoroczna edycja była wyjątkowo wymagająca. Długie dojazdy, wysokie temperatury i zmienne warunki nawierzchni wystawiły na próbę zarówno technikę, jak i załogi. W tej stawce pojawił się DAF 3300 The Bull z 1984 r. - konstrukcja, która już w latach 80. budziła respekt na trasach Paryż-Dakar.
DAF 3300 The Bull i polska załoga
Załogę zwycięskiej ciężarówki tworzyli Tomasz Białkowski (kierowca), Dariusz Baskiewicz (pilot) oraz Adam Grodzki (mechanik), startujący w barwach Kamena Rally Team. Polski zespół wygrał ciężarową klasyfikację Dakar Classic 2026, wyprzedzając wszystkie historyczne ciężarówki niezależnie od ich rocznika.
Co więcej, legendarny DAF dojechał do mety na 9. miejscu w klasyfikacji generalnej Dakar Classic, obejmującej również lżejsze samochody rajdowe. Dla porównania, kolejna ciężarówka w zestawieniu generalnym została sklasyfikowana dopiero na 28. pozycji.
DAF 3300 wciąż potrafi wygrywać
DAF 3300 "The Bull" powstał w 1984 r. z inicjatywy Jana de Rooya. Kluczem do jego sukcesów był unikalny układ napędowy: dwa turbodiesle o pojemności 11,6 litra każdy, dwie automatyczne skrzynie biegów oraz podwójny układ przeniesienia napędu.
Łączna moc zestawu sięgała ok. 750 KM. Przy masie około 11 ton pozwalało to rozpędzać ciężarówkę nawet do 200 km/h. W latach 80. standardowe ciężarówki rajdowe rzadko przekraczały 400 KM, co czyniło "Byka" konstrukcją bezkonkurencyjną. Odpowiednio odrestaurowany i przygotowany egzemplarz do dziś potrafi skutecznie wykorzystać ten potencjał w warunkach rajdowych.