Polska buduje "drogowy Pentagon". To będzie największa taka inwestycja w UE

Jak przypomina Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ubiegłym roku zakończono proces zawierania umów na realizację poszczególnych elementów projektu. W bieżącym roku planowane jest zakończenie prac prowadzonych w części budynku przy ul. Płaskowickiej w Warszawie, która dedykowana jest Krajowemu Centrum Zarządzania Ruchem.



Oprócz tego kontynuowane będą prace w terenie związane z podłączeniem do sieci elektrycznej oraz światłowodowej tzw. stacji koncentracyjnych. Rozpoczął się też montaż poszczególnych urządzeń ITS (Inteligentne Systemy Transportowe), takich jak kamery czy tablice zmiennej treści. W 2022 roku trwać będą dalsze prace związane z wykonaniem oprogramowania systemu centralnego. Rozpocznie się też proces integracji systemu centralnego z systemami poszczególnych RPW (tzw. regionalne punkty wdrożeniowe).



Inteligentny system na ponad 1100 km dróg

Łączna długość sieci drogowej objętej projektem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym wynosi ok. 1100 km, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T (Europejska Sieć Transportowa) na obszarze Polski. Ukończenie prac umożliwi zarządzanie ruchem na międzynarodowym szlaku transportowym łączącym Gdańsk z Czechami i Słowacją, prowadzącym przez Warszawę, Łódź i okolice Katowic, z odnogą do Wrocławia.



Centralny Projekt Wdrożeniowy obejmie wybrane odcinki dróg w granicach woj. mazowieckiego:

A2,



S7,

S8.



Cztery Regionalne Punkty Wdrożeniowe obejmą natomiast pozostałe odcinki dróg wspomnianego szlaku transportowego: S6 i S7 na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, A1 i A2 w woj. łódzkim, A1, A4, S1 w woj. śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 i A4 w woj. dolnośląskim i opolskim.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.



Jak działa drogowy "Pentagon" do kontroli kierowców?

Projekt Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym stanowi kluczową część prac związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) na sieci dróg krajowych. Będzie on wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, pozyskujące informacje m.in. o:

prędkości,



liczbie pojazdów na danej drodze,

rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą,

czasach przejazdów na poszczególnych trasach,

bieżącej dostępności miejsc parkingowych,

danych meteorologicznych.



W związku z realizacją projektu powstaje "serce" Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, czyli system centralny. Jest to rozwiązanie teleinformatyczne, które docelowo zapewni obsługę wszystkich rozwiązań ITS na drogach krajowych - informuje GDDKiA

Krajowy System Zarządzania Ruchem umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem i procesami utrzymania infrastruktury drogowej. System obsługiwany będzie przez Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie, przy ścisłej współpracy z Regionalnymi Centrami Zarządzania Ruchem w: - Strykowie (k. Łodzi), - Widawie (k. Wrocławia), - Dworku (k. Gdańska) - Kończycach (k. Katowic).



