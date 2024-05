Północna obwodnica Krakowa coraz bliżej. Ruszyło betonowanie

GDDKiA pochwaliła się postępami w budowie wyczekiwanej Północnej Obwodnicy Krakowa. Zgodnie z najnowszym komunikatem - drogowcy rozpoczęli już betonowanie nawierzchni drugiego odcinka w tunelu w Zielonkach. Chociaż praca nie należy do prostych, wykonawca ma w niej już spore doświadczenie. W ubiegłym roku podobne zadanie było wykonywane m.in. w tunelu w Dziekanowicach.

Tunel pod Zielonkami. Betonowanie nie jest prostym zadaniem

Przygotowanie i układanie nawierzchni betonowej to proces trudniejszy i droższy niż układanie nawierzchni asfaltowej. Jednocześnie wymaga zastosowania specjalnych maszyn i zaawansowanej technologii. Początkiem całego procesu jest przygotowanie mieszanki betonowej, a właściwie dwóch różnych mieszanek, przeznaczonych do górnej oraz dolnej warstwy nawierzchni, o odpowiednich właściwościach i parametrach. Sporą rolę w tym procesie odgrywa też czas. Od wytworzenia mieszanki do jej ułożenia nie może minąć więcej niż dwie godziny. Jak podkreślają sami drogowcy:

Nawierzchnia betonowa w tunelu w Zielonkach jest układana na specjalnie przygotowanej podbudowie z kruszywa. To kluczowe zadanie wykonują specjalne maszyny, tzw. układarki. Betonowa nawierzchnia układana jest na połowie szerokości jezdni, a po tygodniu na pozostałej części. Prędkość, z jaką układają nawierzchnię, waha się od 24 do 42 metrów na godzinę.

Wytrzymałość nawierzchni jest osiągana po 28 dniach

Beton układany jest w dwóch warstwach. Pierwsza, dolna, ma grubość 27 cm, a górna 5 cm. Warstwy układane są w niewielkim odstępie czasu jedna po drugiej, żeby mogły się ze sobą związać. Zaraz po ułożeniu drugiej warstwy, nawierzchnia jest spryskiwana specjalnym preparatem opóźniającym wiązanie cementu.