Policyjna lista "top 10". Te auta drogówka zatrzymuje najczęściej

Paweł Rygas

Paweł Rygas

Nie jest tajemnicą, że niektóre modele samochodów przykuwają uwagę policjantów bardziej niż inne. Jakie auta najczęściej kontrolowane były przez polskie służby w 2025 roku?

Funkcjonariusz policji w żółtej kamizelce odblaskowej zatrzymuje biały samochód osobowy marki Volkswagen na drodze, wykonując gest ręką sygnalizujący zatrzymanie. W tle widoczna jest jezdnia oraz nieostre zabudowania.
Jakie samochody są najczęściej kontrolowane?Tomasz LinaEast News

W skrócie

  • AutoDNA opublikowało raport, w którym znajdziemy informacje o najczęściej kontrolowanych samochodach w Polsce w 2025 roku.
  • W 2025 roku polska policja najczęściej kontrolowała modele Volkswagen Golf, Audi A4 i Volkswagen Passat.
  • Toyota Prius, Volkswagen Scirocco i Audi A4 to modele, które według raportu zostały skontrolowane najczęściej w odniesieniu do liczby zarejestrowanych egzemplarzy.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Analizy tego zjawiska podjęła się polska firma AutoDNA, która opublikowała właśnie obszerny raport traktujący o polskim rynku motoryzacyjnym w 2025 roku. Oprócz własnych, unikatowych danych dotyczących historii pojazdów pozyskanych z 50 000 źródeł (dane z 26 krajów), w raporcie uwzględniono też "endemiczne" dla polskiego rynku informacje m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W efekcie powstało arcyciekawe zestawienie danych o zarejestrowanych w Polsce samochodach. Wśród nich znalazła się też analiza dotycząca pojazdów, które w 2025 roku najczęściej przyciągały w naszym kraju uwagę służb mundurowych.

Jakie samochody najczęściej kontroluje polska Policja?

Jak wynika z raportu AutoDNA w 2025 roku w Polsce zanotowano blisko 3,2 mln kontroli drogowych wykonanych przez uprawnione do tego służby. Najczęściej kontrolowanym samochodem okazał się Volkswagen Golf (ponad 96 tys. kontroli). W pierwszej trójce znalazły się też inne "filary" polskiego rynku wtórnego: Audi A4 (ponad 93 tys. kontroli) oraz Volkswagen Passat (ponad 83,7 tys. kontroli).

Wysoka pozycja wymienionych modeli wynika bezpośrednio z popularności tych aut na polskich drogach. W sumie tylko te trzy ikony polskich ulic odpowiadały w 2025 roku za niemal 9 wszystkich interwencji.

Zobacz również:

Masz BMW? To radość z jazdy i pewne kontrole drogówki.
Wiadomości

Takie auto to lep na policję. Drogówka nie da ci spokoju

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

Z "efektu skali" wynika też najpewniej popularność sklasyfikowanych w pierwszej piątce: Opla Astry (ponad 77,8 tys. interwencji) i 5. Skody Octavii (blisko 64,3 tys. kontroli).

Niewykluczone, że zaskakująco wysoki poziom kontroli wynika np. z popularności Skody Octavii i Volkswagena Passata wśród - wciąż spieszących się - przedstawicieli handlowych.

Prius, Scirrocco i A4. Masz takie auto, policja ma na ciebie oko

Najciekawszy obraz wyłania się jednak dopiero po zestawieniu liczby kontroli danego modelu z ogólną liczbą jego zarejestrowanych egzemplarzy. Spojrzenie przez taki pryzmat pozwala ustalić, które modele samochodów rzeczywiście przykuwają największą uwagę funkcjonariuszy.

Okazuje się, że najczęściej kontrolowanym samochodem w 2025 roku była w Polsce Toyota Prius. Wynik nie powinien być zaskoczeniem, bo Prius jest obecnie drugą co do popularności taksówką w Polsce ustępując pod tym względem wyłącznie Toyocie Corolli.

Ze względu na swą ponadprzeciętną trwałość Priusy upatrzyły sobie osoby wykonujące przewozy na aplikacje, które - po serii niepokojących zdarzeń nagłośnionych przez media - znalazły się w szczególnej orbicie zainteresowania służb.

Na niespełna 29 tys. zarejestrowanych w Polsce Priusów, w 2025 roku przeprowadzono aż 13 143 kontrole takich pojazdów. Widać, że drogówka mocno wzięła sobie do serca bezpieczeństwo pasażerów i wykorzystuje niemal każdą nadarzającą się okazję do skontrolowania uprawnień kierowcy i sprawdzenia stanu technicznego takich pojazdów.

Niebieski samochód osobowy w ruchu na tle rozmytego krajobrazu, widoczny z boku, jadący po asfaltowej drodze.
Volkswagen Scirocco to drugie co do popularności najczęściej kontrolowane auto w Polsce w 2025 roku&nbsp;materiały prasowe

Dużym zaskoczeniem może być za to miejsce numer dwa, na którym uplasował się Volkswagen Scirocco. Z szacunkowych danych CEPiKu (pamiętajmy o licznych błędach w nazewnictwie) wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest dziś około 8 tys. Volkswagenów Scirocco, na które w 2025 roku przypadło aż 1 447 kontroli. Wygląda więc na to, że sportowy model niemieckiej marki skutecznie przykuwa uwagę policjantów, lub jego kierowcy częściej niż inni zdają się korzystać z oferowanych przez pojazd osiągów.

Trzecie miejsce w zestawieniu najczęściej kontrolowanych modeli zajmuje Audi A4. Co ciekawe cała pierwsza dziesiątka zdaje się potwierdzać obiegowe opinie o tym, że właściciele samochodów segmentu premium wciąż pozwalają sobie na drogach na więcej niż inni, co nie uchodzi uwadze policjantów drogówki.

Najczęściej kontrolowane samochody w Polsce w 2025 roku

Modele o największej średniej liczbie kontroli na pojazd w 2025 r.
 
Marka
Model
Liczba kontroli
Liczba zarejestrowanych egzemplarzy
1
Toyota
Prius
13 143
29 865
2
Volkswagen
Scirocco
1 447
8 062
3
Audi
A4
93 547
527 091
4
BMW
3
61 860
358 081
5
BMW
5
39 903
232 794
6
Audi
A3
44 404
265 286
7
Audi
A6
43 800
262 607
8
Audi
A5
8 038
48 505
9
BMW
1
15 396
94 418
10
Skoda
Superb
21 498
131 929
Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i MultiplaMaciej OlesiukINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze