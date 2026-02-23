W skrócie AutoDNA opublikowało raport, w którym znajdziemy informacje o najczęściej kontrolowanych samochodach w Polsce w 2025 roku.

W 2025 roku polska policja najczęściej kontrolowała modele Volkswagen Golf, Audi A4 i Volkswagen Passat.

Toyota Prius, Volkswagen Scirocco i Audi A4 to modele, które według raportu zostały skontrolowane najczęściej w odniesieniu do liczby zarejestrowanych egzemplarzy.

Analizy tego zjawiska podjęła się polska firma AutoDNA, która opublikowała właśnie obszerny raport traktujący o polskim rynku motoryzacyjnym w 2025 roku. Oprócz własnych, unikatowych danych dotyczących historii pojazdów pozyskanych z 50 000 źródeł (dane z 26 krajów), w raporcie uwzględniono też "endemiczne" dla polskiego rynku informacje m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W efekcie powstało arcyciekawe zestawienie danych o zarejestrowanych w Polsce samochodach. Wśród nich znalazła się też analiza dotycząca pojazdów, które w 2025 roku najczęściej przyciągały w naszym kraju uwagę służb mundurowych.

Jakie samochody najczęściej kontroluje polska Policja?

Jak wynika z raportu AutoDNA w 2025 roku w Polsce zanotowano blisko 3,2 mln kontroli drogowych wykonanych przez uprawnione do tego służby. Najczęściej kontrolowanym samochodem okazał się Volkswagen Golf (ponad 96 tys. kontroli). W pierwszej trójce znalazły się też inne "filary" polskiego rynku wtórnego: Audi A4 (ponad 93 tys. kontroli) oraz Volkswagen Passat (ponad 83,7 tys. kontroli).

Wysoka pozycja wymienionych modeli wynika bezpośrednio z popularności tych aut na polskich drogach. W sumie tylko te trzy ikony polskich ulic odpowiadały w 2025 roku za niemal 9 wszystkich interwencji.

Z "efektu skali" wynika też najpewniej popularność sklasyfikowanych w pierwszej piątce: Opla Astry (ponad 77,8 tys. interwencji) i 5. Skody Octavii (blisko 64,3 tys. kontroli).

Niewykluczone, że zaskakująco wysoki poziom kontroli wynika np. z popularności Skody Octavii i Volkswagena Passata wśród - wciąż spieszących się - przedstawicieli handlowych.

Prius, Scirrocco i A4. Masz takie auto, policja ma na ciebie oko

Najciekawszy obraz wyłania się jednak dopiero po zestawieniu liczby kontroli danego modelu z ogólną liczbą jego zarejestrowanych egzemplarzy. Spojrzenie przez taki pryzmat pozwala ustalić, które modele samochodów rzeczywiście przykuwają największą uwagę funkcjonariuszy.

Okazuje się, że najczęściej kontrolowanym samochodem w 2025 roku była w Polsce Toyota Prius. Wynik nie powinien być zaskoczeniem, bo Prius jest obecnie drugą co do popularności taksówką w Polsce ustępując pod tym względem wyłącznie Toyocie Corolli.

Ze względu na swą ponadprzeciętną trwałość Priusy upatrzyły sobie osoby wykonujące przewozy na aplikacje, które - po serii niepokojących zdarzeń nagłośnionych przez media - znalazły się w szczególnej orbicie zainteresowania służb.

Na niespełna 29 tys. zarejestrowanych w Polsce Priusów, w 2025 roku przeprowadzono aż 13 143 kontrole takich pojazdów. Widać, że drogówka mocno wzięła sobie do serca bezpieczeństwo pasażerów i wykorzystuje niemal każdą nadarzającą się okazję do skontrolowania uprawnień kierowcy i sprawdzenia stanu technicznego takich pojazdów.

Volkswagen Scirocco to drugie co do popularności najczęściej kontrolowane auto w Polsce w 2025 roku materiały prasowe

Dużym zaskoczeniem może być za to miejsce numer dwa, na którym uplasował się Volkswagen Scirocco. Z szacunkowych danych CEPiKu (pamiętajmy o licznych błędach w nazewnictwie) wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest dziś około 8 tys. Volkswagenów Scirocco, na które w 2025 roku przypadło aż 1 447 kontroli. Wygląda więc na to, że sportowy model niemieckiej marki skutecznie przykuwa uwagę policjantów, lub jego kierowcy częściej niż inni zdają się korzystać z oferowanych przez pojazd osiągów.

Trzecie miejsce w zestawieniu najczęściej kontrolowanych modeli zajmuje Audi A4. Co ciekawe cała pierwsza dziesiątka zdaje się potwierdzać obiegowe opinie o tym, że właściciele samochodów segmentu premium wciąż pozwalają sobie na drogach na więcej niż inni, co nie uchodzi uwadze policjantów drogówki.

Najczęściej kontrolowane samochody w Polsce w 2025 roku Modele o największej średniej liczbie kontroli na pojazd w 2025 r. Marka Model Liczba kontroli Liczba zarejestrowanych egzemplarzy 1 Toyota Prius 13 143 29 865 2 Volkswagen Scirocco 1 447 8 062 3 Audi A4 93 547 527 091 4 BMW 3 61 860 358 081 5 BMW 5 39 903 232 794 6 Audi A3 44 404 265 286 7 Audi A6 43 800 262 607 8 Audi A5 8 038 48 505 9 BMW 1 15 396 94 418 10 Skoda Superb 21 498 131 929

