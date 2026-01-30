Najczęściej kradzione auta 2025. Jedna marka wyraźnie dominuje
Mimo że liczba kradzieży samochodów w Polsce systematycznie spada, niektóre marki oraz regiony wciąż cieszą się szczególnym zainteresowaniem złodziei. Zgodnie z najnowszym raportem Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego w 2025 r. z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce 4751 samochodów osobowych i dostawczych do 6 ton.
W skrócie
Kradzieże aut na historycznie niskim poziomie
Z najnowszych danych wynika, że liczba kradzieży aut w Polsce zmniejszyła się o 10,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W praktyce oznacza to, że skradzione pojazdy stanowiły niespełna 0,02 proc. z liczącego ok. 23,5 mln parku samochodów osobowych i dostawczych. Trend spadkowy utrzymuje się już czwarty rok z rzędu, a wynik za 2025 r. jest najlepszy od momentu rozpoczęcia analiz przez IBRM Samar.
Dla porównania - pod koniec lat 90. sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W rekordowym 1999 r. złodzieje ukradli aż 71 543 auta. Nawet w 2005 r., gdy mówiono już o wyraźnej poprawie, statystyki zamknęły się liczbą 45 292 pojazdów.
Mazowsze na czele. Warszawa bije rekordy kradzieży
Geografia kradzieży od lat pozostaje niemal niezmienna. Najwięcej aut znika w woj. mazowieckim. W 2025 r. było to 1811 pojazdów, co dało aż 38 proc. udziału w skali kraju. Kluczową rolę odgrywa tu Warszawa, gdzie wyrejestrowano 1146 skradzionych aut. To 24,1 proc. całego krajowego "rynku" kradzieży i więcej niż łącznie w 10 województwach o najniższych statystykach. Na drugim biegunie znalazły się woj. opolskie i podlaskie, gdzie liczba kradzieży wyniosła odpowiednio 48 i 47 szt. Te regiony można dziś uznać za relatywnie najbezpieczniejsze.
Najczęściej kradzione marki i modele samochodów w Polsce
Liderem rankingu najczęściej kradzionych marek po raz kolejny została Toyota. W 2025 r. skradziono 950 aut tej marki, czyli więcej niż w roku wcześniejszym - wzrost wyniósł 3,6 proc. Co istotne, była to jedyna marka w pierwszej dziesiątce, która zanotowała wzrost.
TOP10 marek w 2025 r.:
- Toyota - 950 szt.
- Audi - 397 szt.
- BMW - 385 szt.
- Volkswagen - 344 szt.
- Mercedes - 250 szt.
- Hyundai - 222 szt.
- Kia - 214 szt.
- Renault - 210 szt.
- Ford - 175 szt.
- Fiat - 161 szt.
Aż blisko 3/4 wszystkich skradzionych Toyot pochodziło z Mazowsza - 687 szt., z czego 473 z samej Warszawy. Stolica odpowiadała więc za niemal połowę krajowych kradzieży tej marki.
Najczęściej kradzionym modelem w Polsce w 2025 r. była Toyota Corolla (360 szt.). Kolejne miejsca zajęły Toyota RAV4 (201 szt.) oraz Toyota C-HR (138 szt.). Zestawienie pokazuje, że popularność rynkowa często idzie w parze z "atrakcyjnością" dla złodziei.
Ciekawostką w TOP10 są dwa auta użytkowe: Fiat Ducato (96 szt.) oraz Renault Master (84 szt.). W kilku markach - m.in. Mercedes, Peugeot czy Citroen, to właśnie modele dostawcze były najczęściej kradzione. Z kolei Audi, a szczególnie model A4, wyraźnie straciło na "popularności" i wypadło poza czołową dziesiątkę.
Złodzieje celują przede wszystkim w młode modele
Analiza roczników pokazuje, że łupem złodziei padają głównie samochody do 10 lat. Najczęściej kradzione były auta z 2019 r. (543 szt.) oraz 2021 r. (449 szt.). Dane potwierdzają, że sama liczba pojazdów danej marki na drogach nie zawsze przekłada się na zainteresowanie przestępców.
W statystykach pojawiają się również modele rzadko spotykane na polskich drogach, jak Jeep Grand Cherokee (62 szt.), Jeep Wrangler (23), Alfa Romeo Stelvio (22), Range Rover Sport (21), Porsche Cayenne (19) czy Volkswagen Multivan (12). Zniknęło też 12 egzemplarzy Maserati, głównie modelu Levante.
Dla kontrastu - Dacia Duster, jeden z najpopularniejszych SUV-ów w Polsce, została skradziona tylko 4 razy, a Renault Austral nie zniknął ani razu. Wśród aut elektrycznych (49 szt.) najczęściej kradziono Nissan Leaf (9) oraz Porsche Taycan (6).