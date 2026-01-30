W skrócie Liczba kradzieży samochodów w Polsce w 2025 r. spadła o 10,8 proc. względem roku poprzedniego, osiągając najniższy poziom w historii badań IBRM Samar.

Najwięcej kradzieży odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie szczególnie wyróżnia się Warszawa, odpowiadająca za 24,1 proc. wszystkich tego typu zdarzeń w kraju.

Toyota pozostaje najczęściej kradzioną marką, ze wzrostem liczby skradzionych aut i dominacją modeli Corolla, RAV4 i C-HR, przy czym większość kradzieży tej marki dotyczy Mazowsza.

Kradzieże aut na historycznie niskim poziomie

Z najnowszych danych wynika, że liczba kradzieży aut w Polsce zmniejszyła się o 10,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W praktyce oznacza to, że skradzione pojazdy stanowiły niespełna 0,02 proc. z liczącego ok. 23,5 mln parku samochodów osobowych i dostawczych. Trend spadkowy utrzymuje się już czwarty rok z rzędu, a wynik za 2025 r. jest najlepszy od momentu rozpoczęcia analiz przez IBRM Samar.

Dla porównania - pod koniec lat 90. sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W rekordowym 1999 r. złodzieje ukradli aż 71 543 auta. Nawet w 2005 r., gdy mówiono już o wyraźnej poprawie, statystyki zamknęły się liczbą 45 292 pojazdów.

Mazowsze na czele. Warszawa bije rekordy kradzieży

Geografia kradzieży od lat pozostaje niemal niezmienna. Najwięcej aut znika w woj. mazowieckim. W 2025 r. było to 1811 pojazdów, co dało aż 38 proc. udziału w skali kraju. Kluczową rolę odgrywa tu Warszawa, gdzie wyrejestrowano 1146 skradzionych aut. To 24,1 proc. całego krajowego "rynku" kradzieży i więcej niż łącznie w 10 województwach o najniższych statystykach. Na drugim biegunie znalazły się woj. opolskie i podlaskie, gdzie liczba kradzieży wyniosła odpowiednio 48 i 47 szt. Te regiony można dziś uznać za relatywnie najbezpieczniejsze.

Najczęściej kradzione marki i modele samochodów w Polsce

Liderem rankingu najczęściej kradzionych marek po raz kolejny została Toyota. W 2025 r. skradziono 950 aut tej marki, czyli więcej niż w roku wcześniejszym - wzrost wyniósł 3,6 proc. Co istotne, była to jedyna marka w pierwszej dziesiątce, która zanotowała wzrost.

TOP10 marek w 2025 r.:

Toyota - 950 szt.

Audi - 397 szt.

BMW - 385 szt.

Volkswagen - 344 szt.

Mercedes - 250 szt.

Hyundai - 222 szt.

Kia - 214 szt.

Renault - 210 szt.

Ford - 175 szt.

Fiat - 161 szt.

Aż blisko 3/4 wszystkich skradzionych Toyot pochodziło z Mazowsza - 687 szt., z czego 473 z samej Warszawy. Stolica odpowiadała więc za niemal połowę krajowych kradzieży tej marki.

Najczęściej kradzionym modelem w Polsce w 2025 r. była Toyota Corolla (360 szt.). Kolejne miejsca zajęły Toyota RAV4 (201 szt.) oraz Toyota C-HR (138 szt.). Zestawienie pokazuje, że popularność rynkowa często idzie w parze z "atrakcyjnością" dla złodziei.

Ciekawostką w TOP10 są dwa auta użytkowe: Fiat Ducato (96 szt.) oraz Renault Master (84 szt.). W kilku markach - m.in. Mercedes, Peugeot czy Citroen, to właśnie modele dostawcze były najczęściej kradzione. Z kolei Audi, a szczególnie model A4, wyraźnie straciło na "popularności" i wypadło poza czołową dziesiątkę.

Złodzieje celują przede wszystkim w młode modele

Analiza roczników pokazuje, że łupem złodziei padają głównie samochody do 10 lat. Najczęściej kradzione były auta z 2019 r. (543 szt.) oraz 2021 r. (449 szt.). Dane potwierdzają, że sama liczba pojazdów danej marki na drogach nie zawsze przekłada się na zainteresowanie przestępców.

Dla kontrastu - Dacia Duster, jeden z najpopularniejszych SUV-ów w Polsce, została skradziona tylko 4 razy, a Renault Austral nie zniknął ani razu. Wśród aut elektrycznych (49 szt.) najczęściej kradziono Nissan Leaf (9) oraz Porsche Taycan (6).

