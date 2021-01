Policyjna akcja na drogach prowadzących na Mierzeję Wiślaną

Elbląscy policjanci będą kontrolować podczas weekendu kierowców jadących na Mierzeję Wiślaną. Jak podaje policja, podczas ferii z obostrzeniami Polacy przyjeżdżają nad morze na jednodniowy wypoczynek.

Zdjęcie /Artur Barbarowski /East News

Jak poinformował PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu kom. Krzysztof Nowacki, policjanci wydziału ruchu drogowego obserwują wzmożony ruch na drogach prowadzących nad morze i Zalew Wiślany. W te nietypowe ferie zimowe częściej wybieramy się na jednodniowy odpoczynek - podkreślił.

Reklama

Policjanci przypominają, że w zimowych warunkach powinniśmy zadbać o nasze pojazdy. Warto mieć przy sobie linę holowniczą. Należy systematycznie uzupełniać płyny eksploatacyjne w pojazdach, np. nigdy nie powinno nam zabraknąć płynu do spryskiwaczy szyb. To apel do dorosłych uczestników ruchu drogowego.



Z kolei najmłodsi, gdy pogoda pozwoli na korzystanie z zimowych atrakcji powinni bezwzględnie pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Nie wolno im zjeżdżać na sankach w pobliżu dróg, mostów czy torów kolejowych. Między innymi o tym, w ramach działań "bezpieczne ferie" policjanci przypominają dzieciom przebywającym na elbląskich półkoloniach.



W ten weekend, podczas kontroli drogowych policjanci będą też przekazywać kierującym naklejkę na samochód z napisem "nigdy nie jeżdżę po alkoholu".



"Chcemy w ten sposób jeszcze raz zwrócić uwagę na ten problem. Niestety cały czas mierzymy się z problemem nietrzeźwych kierujących" - podkreśla podkom. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu.



W 2020 roku elbląscy policjanci skontrolowali na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu mniejszą liczbę kierujących niż w roku poprzednim. Natomiast pijanych kierujących było o 279 więcej.