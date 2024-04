Policjanci zwrócili uwagę na spaloną żarówkę. Wówczas kierowca wyjął młotek

Obywatel Ukrainy powiedział, że w takim razie on wymieni żarówki na właściwe. Poszedł do pojazdu, a kiedy policjanci byli zajęci sprawdzaniem danych kierowcy 41-latek wybił młotkiem jedną z lamp i wymienił żarówkę na żółtą, po czym powiedział do policjantów, że jedną z lamp już naprawił.