W skrócie Policjanci w Bolkowie skutecznie zablokowali wyjazd złodziejowi skradzionego auta, ale mieli trudności z ujęciem sprawcy.

Podczas interwencji jeden z funkcjonariuszy został ranny wskutek rykoszetu, a użycie gazu i broni nie przyniosło natychmiastowego efektu.

Nagranie z akcji budzi krytykę ze względu na nieudolność działań policjantów oraz zagrożenie dla postronnych osób.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nieudolne próby zatrzymania złodzieja samochodu pod Biedronką

Do zdarzenia doszło 5 czerwca w Bolkowie na Dolnym Śląsku. Okoliczna policja otrzymała zgłoszenie na temat skradzionego samochodu, który zgodnie ze wskazaniami zainstalowanego w nim lokalizatora, miał znajdować się na parkingu sklepu Biedronka.

Funkcjonariuszom faktycznie udało się odnaleźć pojazd oraz siedzącego w nim złodzieja. Zablokowali mu możliwość wyjazdu i podjęli próbę zatrzymania mężczyzny. Na tym niestety zakończyła się sprawność policji.

Na nagraniu, które umieścił w swoich socjal mediach były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, widać Lexusa ES otoczonego przez czterech funkcjonariuszy. Przed samochodem znajduje się ściana sklepu, a tuż za nim radiowóz. Możliwość odjechania w lewo lub w prawo blokują inne pojazdy, szyba po stronie pasażera jest już wybita, a tę od strony kierowcy próbuje właśnie wybić policjant. Dla złodzieja sytuacja była bez wyjścia.

Mimo to stawiał opór, nie chciał opuścić pojazdu i podjeżdżał to do tyłu, to do przodu, uderzając w elewację budynku. Ewidentnie starał się ustawić samochód bokiem, zapewne z zamiarem staranowania stojącego obok pojazdu i utorowania sobie w ten sposób drogi.

Policjanci w tym czasie próbowali zmusić go do poddania się używając gazu pieprzowego, a następnie celując do niego z broni służbowej i grożąc jej użyciem. Gdy to nie poskutkowało, zaczęli strzelać w opony. W pewnym momencie słychać krzyk bólu jednego z funkcjonariuszy i okrzyki by wezwać pogotowie.

Rozwiń

Oświadczenie policji w sprawie zatrzymania złodzieja w Bolkowie i rannego funkcjonariusza

Do całego zdarzenia odniosła się policja z Jawora, bo to policjanci z tej komendy brali udział w opisywanej interwencji. Z komunikatu możemy się jedynie dowiedzieć, że złodzieja samochodu udało się ostatecznie zatrzymać, podobnie jak jeszcze jedną osobę (ale nie wiemy pod jakimi zarzutami).

Policja potwierdziła też, że jeden z funkcjonariuszy został ranny - rykoszet trafił go w łydkę. Konieczna była hospitalizacja, ale życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Natomiast okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratury.

Rozwiń

Interwencja pod Biedronką jak słynna akcja z instrybutorem?

Zawsze dalecy jesteśmy od krytykowania policjantów, których praca jest bardzo wymagająca, a przy tym bywa niebezpieczna i bardzo niewdzięczna. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że łatwo jest krytykować, obserwując jakieś zdarzenie z boku, kiedy to nie my musimy poradzić sobie z jakąś groźną sytuacją i nie ma czasu na zastanowienie się oraz chłodną analizę.

Niemniej trudno nie być krytycznym oglądając nagranie z opisywanej sytuacji. Policjanci skutecznie zablokowali złodziejowi wyjazd, ale później zabrakło pomysłu jak skutecznie zatrzymać mężczyznę. Wybicie szyby i obezwładnienie go to dobry sposób, ale szyba się nie poddała. Gaz łzawiący i grożenie bronią okazały się nieskuteczne.

Trudno też wyjaśnić na co liczyli funkcjonariusze strzelający w tylną oponę. To poważnie utrudnia ucieczkę, ale przecież złodziej i tak mógł przejechać najwyżej jeden metr. Brak powietrza w oponie niczego by tu nie zmienił. Istniało za to ogromne ryzyko, że pocisk odbije się od felgi i rykoszetem kogoś rani. I tak się niestety stało.

Żaden z policjantów nie wpadł na to, żeby otworzyć od wewnątrz drzwi po stronie pasażera, korzystając z już wybitej szyby, wskoczyć do środka, wyłączyć silnik i tak zmusić złodzieja do zaprzestania prób ucieczki. Żaden z czterech policjantów nie poświęcił też sekundy na odpędzenie gapiów - nagrywającego i drugiego mężczyzny, którzy momentami podchodzili tuż do Lexusa. Ich zachowanie mogło utrudniać interwencję, a do tego narażali się na potrącenie, a potem na postrzelenie.

W takich właśnie sytuacjach widać braki w wyszkoleniu policjantów. Sposoby na zatrzymywanie niebezpiecznych i stawiających opór osób powinny być im doskonale znane, podobnie jak to czego w takich przypadkach nie robić. Gdy odpowiedniego szkolenia brakuje, zaczyna się szukanie rozwiązań pod wpływem stresu, co często jest po prostu nieskuteczne.

Opisywana sytuacja bardzo przypomina słynną historię z "instrybutorem", podczas której kobieta prowadząca BMW skutecznie nie pozwalała się zatrzymać na stacji paliw, wjechała do znajdującego się tam sklepu, taranując drzwi wejściowe, a finalnie udało się jej odjechać. Wtedy również policjanci nie mieli pomysłu jak skutecznie zatrzymać kierującą i również zaczęli strzelać z broni służbowej.

Volvo For Safety w Warszawie. Dachowałem i nic mi się nie stało Szczepan Mroczek INTERIA.PL