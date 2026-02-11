Policja zmienia flotę. Do gry wchodzą Volvo bez blokady prędkości
Polska Policja systematycznie modernizuje swoją flotę radiowozów. Tym razem funkcjonariusze nie ograniczyli się do dobrze znanych modeli BMW, lecz zdecydowali się na pojazdy kolejnego producenta z segmentu premium. Do policyjnych garaży trafiły szwedzkie Volvo V60, które zasiliły jednostki ruchu drogowego oraz prewencji na Dolnym Śląsku. Niestety, wraz z nowymi nabytkami odnotowano pewne straty.
W skrócie
- Polska Policja wprowadza do floty nowe Volvo V60 bez elektronicznej blokady prędkości.
- Jeden z nowych radiowozów uległ uszkodzeniu na oblodzonej nawierzchni po kilku dniach służby.
- W ramach modernizacji floty planowany jest dalszy zakup kilkuset pojazdów do 2029 roku.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Przez lata to BMW było kojarzone w Polsce z bardziej prestiżowymi radiowozami, jednak dziś policyjna flota aut klasy premium staje się coraz bardziej zróżnicowana. Do służby sukcesywnie wprowadzane są nowe modele, a wśród nich m.in. szwedzkie Volvo V60, które - jak zapewniają funkcjonariusze - oferuje zaawansowane systemy wsparcia kierowcy oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i wygodę codziennej pracy.
Początki wprowadzania Volvo V60 do służby były dość niepozorne. Pierwsze egzemplarze pojawiły się jakiś czas temu w Wałbrzychu. Wkrótce jednak dołączyła do nich kolejna, zupełnie nowa partia samochodów przeznaczonych dla dolnośląskich policjantów. W ramach większej dostawy aż 60 aut tego modelu trafi do komend w miastach i mniejszych miejscowościach regionu, wyraźnie wzmacniając potencjał służb na lokalnych drogach.
Policyjne Volvo V60 bez ogranicznika prędkości
Volvo V60 to kombi klasy premium, które w wersji cywilnej kojarzone jest z komfortem, bezpieczeństwem i przestronnym wnętrzem. Policja zdecydowała jednak, że te cechy warto wykorzystać także w służbie - samochody zostały odpowiednio przystosowane do pracy patrolowej i interwencyjnej. Inżynierowie oraz specjaliści od wyposażenia policyjnego zadbali o montaż sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz o integrację systemów łączności niezbędnych mundurowym podczas codziennych zadań.
Pod maską policyjnych V60 kryje się 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 197 KM i 300 Nm momentu obrotowego wspomagany technologią miękkiej hybrydy i połączony z automatyczną skrzynią biegów. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje im 7,6 sekundy. Choć standardowe Volvo V60 w wersjach cywilnych ma elektroniczny ogranicznik prędkości ustawiony na około 180 km/h, to jednostki trafiające do Policji pozbawiono tej blokady. Niestety ani producent ani funkcjonariusze nie podają, jak szybkie są policyjne V60 ze zdjętym limiterem, ale prawdopodobnie mogą rozpędzić się do 220 km/h.
Nowe policyjne Volvo w akcji i pierwsze straty
Choć nowe Volvo V60 dopiero co zasiliły policyjne patrole, jeden z samochodów błyskawicznie stał się bohaterem medialnych doniesień. W ciągu zaledwie kilku dni od oddania do służby doszło do zdarzenia, w którym jedno z nowych Volvo uległo uszkodzeniu na oblodzonej nawierzchni, zderzając się z innym pojazdem.
Choć nie chodziło o poważny wypadek, sytuacja ta szybko obiegła internet i stała się tematem komentarzy dotyczących wyszkolenia kierowców oraz realiów eksploatacji mocniejszych aut w warunkach zimowych.
To nie koniec zakupów policji. Wkrótce nowe radiowozy
To oczywiście nie koniec modernizacji policyjnej floty. Jeszcze w tym roku planowany jest odbiór 230 pojazdów zakontraktowanych w 2025 r. Dodatkowo, w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029, zabezpieczono 85 mln zł na zakup około 469 radiowozów.