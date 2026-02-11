W skrócie Polska Policja wprowadza do floty nowe Volvo V60 bez elektronicznej blokady prędkości.

Jeden z nowych radiowozów uległ uszkodzeniu na oblodzonej nawierzchni po kilku dniach służby.

W ramach modernizacji floty planowany jest dalszy zakup kilkuset pojazdów do 2029 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Przez lata to BMW było kojarzone w Polsce z bardziej prestiżowymi radiowozami, jednak dziś policyjna flota aut klasy premium staje się coraz bardziej zróżnicowana. Do służby sukcesywnie wprowadzane są nowe modele, a wśród nich m.in. szwedzkie Volvo V60, które - jak zapewniają funkcjonariusze - oferuje zaawansowane systemy wsparcia kierowcy oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i wygodę codziennej pracy.

Początki wprowadzania Volvo V60 do służby były dość niepozorne. Pierwsze egzemplarze pojawiły się jakiś czas temu w Wałbrzychu. Wkrótce jednak dołączyła do nich kolejna, zupełnie nowa partia samochodów przeznaczonych dla dolnośląskich policjantów. W ramach większej dostawy aż 60 aut tego modelu trafi do komend w miastach i mniejszych miejscowościach regionu, wyraźnie wzmacniając potencjał służb na lokalnych drogach.

Policyjne Volvo V60 bez ogranicznika prędkości

Volvo V60 to kombi klasy premium, które w wersji cywilnej kojarzone jest z komfortem, bezpieczeństwem i przestronnym wnętrzem. Policja zdecydowała jednak, że te cechy warto wykorzystać także w służbie - samochody zostały odpowiednio przystosowane do pracy patrolowej i interwencyjnej. Inżynierowie oraz specjaliści od wyposażenia policyjnego zadbali o montaż sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz o integrację systemów łączności niezbędnych mundurowym podczas codziennych zadań.

Pod maską policyjnych V60 kryje się 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 197 KM i 300 Nm momentu obrotowego wspomagany technologią miękkiej hybrydy i połączony z automatyczną skrzynią biegów. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje im 7,6 sekundy. Choć standardowe Volvo V60 w wersjach cywilnych ma elektroniczny ogranicznik prędkości ustawiony na około 180 km/h, to jednostki trafiające do Policji pozbawiono tej blokady. Niestety ani producent ani funkcjonariusze nie podają, jak szybkie są policyjne V60 ze zdjętym limiterem, ale prawdopodobnie mogą rozpędzić się do 220 km/h.

Nowe policyjne Volvo w akcji i pierwsze straty

Choć nowe Volvo V60 dopiero co zasiliły policyjne patrole, jeden z samochodów błyskawicznie stał się bohaterem medialnych doniesień. W ciągu zaledwie kilku dni od oddania do służby doszło do zdarzenia, w którym jedno z nowych Volvo uległo uszkodzeniu na oblodzonej nawierzchni, zderzając się z innym pojazdem.

Rozwiń

Choć nie chodziło o poważny wypadek, sytuacja ta szybko obiegła internet i stała się tematem komentarzy dotyczących wyszkolenia kierowców oraz realiów eksploatacji mocniejszych aut w warunkach zimowych.

To nie koniec zakupów policji. Wkrótce nowe radiowozy

To oczywiście nie koniec modernizacji policyjnej floty. Jeszcze w tym roku planowany jest odbiór 230 pojazdów zakontraktowanych w 2025 r. Dodatkowo, w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029, zabezpieczono 85 mln zł na zakup około 469 radiowozów.

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL