Policja zatrzymała grupę kradnącą motocykle

Policjanci z warszawskiego Ursynowa przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzanych o kradzieże motocykli w Niemczech - poinformował w środę PAP podkomisarz Robert Koniuszy z ursynowskiej policji.

Podkomisarz Robert Koniuszy przekazał, że policjanci z Ursynowa w wyniku pracy operacyjnej wpadli na trop grupy przestępczej kradnącej motocykle w Niemczech. "Fakt ten potwierdzili w porozumieniu z policjantami z Monachium" - powiedział policjant.



Według śledczych za sprawą kradzieży mogło stać nawet pięciu podejrzanych. "Wyjazdy do Monachium mężczyźni planowali kilka dni wcześniej. Dla niepoznaki za każdym razem po motocykle jeździli innym busem, który zazwyczaj wynajmowali z wypożyczalni" - tłumaczył.



"W pierwszym przypadku był to fiat ducato, drugi kurs wykonali dostawczym iveco, a ostatni peugeotem boxerem. W busie podróżowało dwóch mężczyzn. Dwaj pozostali podejrzani jechali wynajętą osobówką. W dwóch przypadkach podejrzani jechali za furgonetką samochodem marki bmw. Ostatni, trzeci kurs wykonali wynajętym osobowym mercedesem" - podkreślił policjant.



Jak ustalili śledczy podejrzani pojechali do Monachium co najmniej trzy razy. "Grupą miał zarządzać 42-latek, a jego ścisłym współpracownikiem był jego o 2 lata młodszy kolega. Pozostali dwaj mężczyźni pracowali jako kierowcy i osoby fizyczne. Ostatni z nich przechowywał motory na swojej posesji" - podał.



Policjant wskazał, że ostatni kurs do Niemiec podejrzani wykonali 14 grudnia. "W tym przypadku policjanci dokładnie wiedzieli, kiedy wyjechali z kraju i kiedy wrócą. Znali ich trasę powrotną oraz dokładnie ustalili, w którym miejscu ukryli motocykle" - zaznaczył.



Poinformował również, że do akcji zatrzymania ursynowscy policjanci poprosili o pomoc kolegów ze stołecznego wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców. "Funkcjonariusze podzielili zadania i w kilkuminutowych odstępach czasu odwiedzili miejsce ukrycia kradzionych motocykli oraz miejsca zamieszkania podejrzanych" - powiedział.



"Jeden z podejrzanych został zatrzymany na stacji paliw w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Pięć motocykli prosto z posesji w Łomiankach trafiło na parking strzeżony. Pięciu podejrzanych natomiast trafiło do policyjnych cel" - wyjawił.



Po zatrzymaniu podejrzani usłyszeli prokuratorskie zarzuty kradzieży, za które sąd może ich skazać nawet na 5 lat więzienia. "W zależności od roli, jaką pełnili w grupie przestępczej prokurator i sąd zastosowali adekwatne środki zapobiegawcze. 42-latek i jego o 2 lata młodszy kolega zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Wobec trzech pozostałych zastosowano policyjne dozory" - dodał.

