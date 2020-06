Policja wystawiła 94 mandatów miłośnikom nielegalnych wyścigów

Łódzcy policjanci z drogówki udaremnili niebezpieczne wyścigi kierowców kilkudziesięciu aut na parkingu jednego z centrów handlowych - poinformowała sierż. szt. Jadwiga Czyż z WRD KMP w Łodzi.

Zdjęcie Jedyne zdjęcie z szeroko zakrojonej akcji, jakim dysponuje policja /Policja

Fani nocnych, nielegalnych wyścigów samochodowych i brawurowej jazdy, zorganizowali w nocy z soboty na niedzielę kolejny zlot kierowców szybkich aut często poddanych tzw. tuningowi, czyli zmianie standardów technicznych samochodu. Chodzi o przeróbki wizualne, elektroniczne i mechaniczne. Auto po tuningu wygląda często jak auto wyścigowe, ale poddawane jest m.in. zmianom parametrów silnika, co umożliwia jazdę z wyższymi prędkościami niż fabryczna.



Blisko 150 osób w kilkudziesięciu autach, w nocy na parkingu supermarketu, po rozmaitych manewrach sprawdzających szybkość pojazdów, próbowało wyjechać ulicami Łodzi do innych miejsc, gdzie odbywają się nielegalne zawody samochodowe i próby prędkości aut.



"Ku zaskoczeniu uczestników +zlotu+, patrole wydziałów ruchu drogowego pojawiły się w okolicach parkingów oraz miejscach nielegalnych wyścigów. Policjanci skupiali się na niedopuszczeniu do rywalizacji oraz zdecydowanym reagowaniu na próby naruszenia prawa. Zwracali również uwagę na poziom hałasu, emisję spalin, obowiązkowe wyposażenie oraz niezgodne z przepisami zmiany techniczne w pojazdach" - relacjonowała starsza sierżant Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.



Policjanci z łódzkiej drogówki wylegitymowali 138 kierowców. Po stwierdzeniu wielu wykroczeń nałożyli na uczestników nielegalnych wyścigów 94 mandaty karne na łączną kwotę 17 tys. zł, 25 kierowców pouczono.



Policjanci zatrzymali jedno prawo jazdy i 16 dowodów rejestracyjnych. "Głównymi +grzechami+ kierujących było przejeżdżanie na czerwonym świetle oraz nadmierna prędkość. Odpowiadali również za takie wykroczenia jak brak dokumentów, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, brak uprawnień, brak tablic rejestracyjnych czy też zły stan techniczny pojazdu" - podała st. sierż. Czyż.