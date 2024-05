Policja utworzyła specjalny zespół. Weźmie się za kierowców

Spis treści: 01 Alarmujące dane z polskich dróg. Rośnie liczba wypadków i zabitych

02 "Statystyki świecą się na czerwono". Polskie drogi coraz groźniejsze

03 Wypadki drogowe w Polsce w 2024 roku. Więcej ofiar

Bardzo niepokojące informacje płyną z polskich dróg. W porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku aż o 10 procent wzrosła liczba wypadków drogowych. Zanotowano też duży - 12 procentowy - wzrost liczby ofiar śmiertelnych.

Alarmujące dane z polskich dróg. Rośnie liczba wypadków i zabitych

Z policyjnych danych wynika, że w samym kwietniu 2024 roku na polskich drogach doszło do 1695 wypadków, w których śmierć poniosło 149 osób, a 1990 doznało obrażeń. W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano wzrost liczby wypadków o 5787 zdarzeń (+10 proc. rok do roku) i ofiar śmiertelnych o 58 osób (+12 proc. rok do roku). O 555 ofiar (+9 proc. rok do roku) wzrosła również liczba rannych. Jakby tego było mało - skokowo - aż o 15,7 proc. (do 129 383 zdarzeń) - wzrosła liczba kolizji.

I właśnie ta sytuacja uzasadnia, iż Komendant Główny Policji Marek Boroń powołał specjalny zespół, który ma diagnozować przyczyny sytuacji i zaproponować rozwiązania. poinformowała na antenie TVN24 rzeczniczka komendy głównej młodsza inspektor Katarzyna Nowak

"Statystyki świecą się na czerwono". Polskie drogi coraz groźniejsze

Reklama

Główna przyczyna wypadków drogowych w Polsce pozostaje niezmienna - to nieustąpienie pierwszeństwa. W kwietniu z tego powodu doszło na polskich drogach do 1283 takich zdarzeń. Niepokojąco wyglądają jednak dane dotyczące m.in. przejść dla pieszych. Aż w 787 wypadkach za przyczynę zdarzenia policjanci sporządzający notatki uznali "nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych".

Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że oznacza odwrócenie - trwającego od wielu lat - trendu poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Powołany przez Komendanta Głównego Policji zespół analizować ma przyczyny niepokojącego zjawiska i sformułować szereg rozwiązań systemowych.

Wypadki drogowe w Polsce w 2024 roku. Więcej ofiar

Co może być przyczyną tak dramatycznych danych płynących z naszych dróg? Eksperci są w tej kwestii podzieleni. Jedni wskazują na przedwyborczą odwilż i kupczenie kierowców przywróceniem rocznego terminu kasowania się punktów karnych oraz powrotem kursów reedukacyjnych. Dzięki nim kierowcy - raz na pół roku - mogą wymazać ze swojego konta aż sześć punktów karnych. Inni wskazują na oswojenie się kierowców z nowymi taryfikatorami mandatów i punktów karnych, które stopniowo przestają działać na wyobraźnię.

Skokowy wzrost liczby kolizji i niepokojące dane dotyczące "nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu" sugerują ponadto, że wielu uczestników ruchu ma poważne problemy z interpretacją niejasnych przepisów dotyczących pierwszeństwa w obrębie przejść dla pieszych. Problemem jest np. braku jednoznacznej definicji, w jaki sposób kierowca interpretować powinien np. "pieszego "wchodzącego".

Z drugiej strony trzeba też brać pod uwagę, że duży wpływ na niepokojące statystyki za pierwszy kwartał może mieć również pogoda. Stosunkowo duża liczba słonecznych i ciepłych dni sprawiła, że na polskie drogi - szybciej niż zazwyczaj - wyjechali np. motocykliści. Z danych do jakich dotarła "Rzeczpospolita" wynika, że po pierwszym kwartale bieżącego roku o ponad 100 proc. (z 20 w 2023 roku do 44 obecnie) wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków motocyklowych. Sprzyjająca aura sprzyja też aktywnemu wypoczynkowi, co oznacza, że na drogach pojawia się więcej niechronionych uczestników ruchu i rośnie jego natężenie.