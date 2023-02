Policja się zbroi. Kupiła nawet pojazd gąsienicowy

Dolnośląska policja została wyposażona w nowe pojazdy. Będą z nich korzystać funkcjonariusze działający na terenach miast i powiatów województwa.

Dolnośląska policja z elektrycznymi radiowozami

Wśród nowych radiowozów znalazło się pięć elektrycznych Nissanów Leaf. Pojazdy wraz ze stacjami ładowania zostały zakupione w ramach współfinansowania ze środków Komendy Głównej Policji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zdjęcie Dolnośląscy policjanci otrzymali 5 radiowozów Nissan Leaf. / www.dolnoslaska.policja.gov.pl / Policja

Jak podaje aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu, elektryczne samochody "dadzą policjantom możliwość realizacji ustawowych zadań na jeszcze wyższym niż dotychczas poziomie i z troską o środowisko". Po jednym egzemplarzu Nissana Leaf trafi do policjantów z Legnicy, Polkowic, Milicza, Świdnicy i Jawora. A to oznacza, że w każdym z miast będzie musiała pojawić się ładowarka...

Wśród przekazanych pojazdów znalazły się również dwa nowe Fordy Transit, pełniące funkcję specjalistycznych furgonów Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii. Pojazdy to ministacje diagnostyczne, które służyć mają policjantom m.in. do kontroli emisji spalin i badania stanu technicznego samochodów. Transity trafią do Wałbrzycha i Wrocławia.

Zdjęcie Po jednym egzemplarzu Forda Transita trafi do policjantów z Wałbrzycha i Wrocławia. / Policja

Quady i motocykle dla dolnośląskich policjantów

Policjanci z Wałbrzycha otrzymali ponadto dwa oznakowane quady TGB BLADE. Pojazdy zostały nabyte przez policję wraz z przyczepkami do ich transportu. Quady posiadają silniki benzynowe generujące 83 KM, a jeden z nich zamiast kół ma gąsienice. Quady będą służyć m.in. do poszukiwania osób zaginionych i walki z kłusownictwem.

Zdjęcie Oba quady posiadają silniki benzynowe o mocy 83 KM. / www.dolnoslaska.policja.gov.pl / Policja

W nowe pojazdy wyposażeni zostali również dolnośląscy wodniacy. Dwa nieoznakowane motocykle typu Enduro mają ułatwić im dostęp w miejsca trudno dostępne w obrębie rzek i innych cieków wodnych. Często dojazd do nich samochodem bywa utrudniony lub wręcz niemożliwy. Dodatkowo funkcjonariusze otrzymali także kaski wyposażone w system łączności.

Zdjęcie Wraz z 2 motocyklami dolnośląscy wodniacy otrzymali także kaski wyposażone w system łączności. / www.dolnoslaska.policja.gov.pl / Policja

