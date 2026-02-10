W skrócie Policja rozpoczęła ogólnoeuropejską akcję ROADPOL, która potrwa od 9 do 15 lutego.

Priorytetem akcji 'Truck & Bus' są kontrole ciężarówek i autobusów, zwłaszcza stan techniczny, czas pracy kierowców oraz sposób przewożenia osób i rzeczy.

Kolejne działania ROADPOL zaplanowano na 2026 rok, w tym kontrole prędkości, trzeźwości i bezpieczeństwa pasażerów.

Obecna akcja rozpoczęła się 9 lutego i potrwa do 15 lutego. Przedsięwzięcie jest koordynowane przez ROADPOL, czyli Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego, co oznacza, że wzmożone działania prowadzone są w całej Europie, w tym również na drogach Polski.

To pierwsza, ale nie ostatnia akcja ROADPOL-u, w tym roku. Na początek policjanci będą brali na celownik jedną grupę kierowców.

Policja prowadzi akcję "Truck & Bus"

Obecna akcja prowadzona jest pod hasłem "Truck & Bus", a więc policjanci będą kontrolowali głównie samochody ciężarowe i autobusy. Ale to nie oznacza, że kierowcy samochodów osobowych, którzy łamią przepisy, pozostaną bezkarni - wprost przeciwnie, policjanci będą reagować na wszelkie przejawy nieodpowiedzialności za kierownicą.

W ramach działań policjanci w szczególności skontrolują:

stan techniczny i wyposażenie pojazdów oraz sposób mocowania ładunków,

czas pracy kierowców,

sposób przewożenia osób i rzeczy.

Akcja ROADPOL-u zbiega się w czasie z feriami, stąd policjanci szczególną uwagę poświęcać będą autobusom z dziećmi.

Plan akcji ROADPOL na 2026 rok

Obecna akcja jest pierwszą w tym roku, którą koordynuje ta europejska organizacja, zrzeszające policje z 31 europejskich krajów, ale nie ostatnią. Kolejne akcje "Truck & Bus" odbędą się w dniach 4-10 maja i 16 - 22 listopada.

Natomiast już za około miesiąc, bo w dniach 9-15 marca, zaplanowano działania, podczas których nacisk będzie położony na sprawdzanie, czy kierowcy zapisaną pasy bezpieczeństwa.

Na ten rok zaplanowano również dwie operacje pod hasłem "Prędkość". Odbędą się one w dniach 13-19 kwietnia i 3-9 sierpnia. Szczególnym dniem będzie 15 kwietnia, gdy ma się odbyć 24-godzinny maraton mierzenia prędkości.

Pozostałe akcje ROADPOL zaplanowane na 2026 rok:

Operacja "Alkohol i Narkotyki": 15-21 czerwca i 14-20 grudnia.

Operacja "Dwukołowce": 1-7 czerwca,

Dni Bezpieczeństwa ROADPOL: 16-22 września

Operacja "Skupienie na Drodze": 5-11 października.

