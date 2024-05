Według policyjnych statystyk, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Dzisiejsza akcja ma utemperować zbyt szybko jeżdżących kierowców.

Policjanci będą mierzyć prędkość. W akcji grupa SPEED

Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, z użyciem nieoznakowanym radiowozów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. W działania będą zaangażowane policyjne grupy SPEED.

Przez pierwsze 4 miesiące tego roku policjanci zanotowali 834 619 wykroczeń dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości.

Reklama

Dane są złe. W tym roku rośnie liczba wypadków

W ubiegłym roku doszło do 20936 wypadków drogowych, w których zginęły 1893 osoby. Do 19058 wypadków (91 proc. ogółu) doszło z winy kierujących. W ich wyniku zginęły 1622 osoby, a 22328 zostało rannych. Główne przyczyny to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 4576 wypadków, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 4216 wypadków oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 2444 wypadki.

Niestety, statystyki wypadkowe za pierwsze miesiące 2024 roku są gorsze niż zeszłoroczne. Jeśli tendencja się utrzyma, dojdzie do przełamania wieloletniego trendu spadku liczby wypadków i ich ofiar.