Policja podsumowała sylwestra. Coraz więcej pijanych za kierownicą

Spis treści: 01 Niemal 1000 nietrzeźwych kierowców

02 Wciąż zbyt wiele ofiar wypadków

03 Rekordzistka miała ponad 2 promile

04 Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem balowiczów

Niemal 1000 nietrzeźwych kierowców

Ostatni weekend starego roku, który zakończył się pierwszego stycznia, był czasem intensywnej pracy dla wielu policjantów. Podsumowując działania funkcjonariuszy realizowane w ciągu ostatnich kilku dni, można z całą stanowczością stwierdzić, że polskim kierowcom wciąż wiele brakuje do ideału. Tylko od 29 grudnia do 1 stycznia na drogach doszło do 160 wypadków, w których zginęło w sumie 18 osób, a 181 zostało rannych. Policja zatrzymała także 924 nietrzeźwych kierujących pojazdami.

Wciąż zbyt wiele ofiar wypadków

Jak podała Polska Agencja Prasowa - z policyjnych statystyk wynika, że w Sylwestra na polskich drogach życie straciło 6 osób. To więcej niż w roku ubiegłym, kiedy odnotowano 5 ofiar śmiertelnych. W pierwszy dzień nowego roku doszło natomiast do 38 wypadków, w których zginęły 4 osoby. To lepszy wynik względem roku ubiegłego, gdzie na polskich drogach życie straciło aż 11 osób.

