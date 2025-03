O policyjnym rozczarowaniu elektrykami pisze niemiecki ”Welt”. Chodzi o pilotażowy program rządu Badenii-Wirtembergii przedstawiany do tej pory jako ”inwestycja w całe nasze bezpieczeństwo, a także w zakresie ochrony klimatu”.

6,6 s do 100 km/h to nie wszystko. Doliczcie pół godziny na ładowarce

W ramach programu policja na południu Niemiec otrzymała latem 2024 roku 113 samochodów hybrydowych i około 150 w pełni elektrycznych radiowozów. Zdecydowana większość z zakupionych elektryków to Audi Q4 e-tron 45 quattro .

Teoretycznie auta mają wszelkie predyspozycje, by wzorowo wywiązywać się z roli radiowozów. Audi Q4 45 e-tron quattro przyspiesza do 100 km/h w 6,6 sekundy, a prędkość maksymalna to 180 km/h.