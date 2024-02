To nie żart. We wtorek rano przedstawiciele pewnej firmy transportowej zawiadomili niemiecką policję o tym, że na jednym z parkingów znajduje się polski kierowca w stanie nietrzeźwości. Policjanci wyruszyli na parking w Ottendorf-Okrilla, by zweryfikować nietypowe zgłoszenie.



Na miejscu faktycznie zastali 52-latka z Polski i poddali go badaniu trzeźwości. Okazało się, że mężczyzna ma w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Policjanci nie mogli go jednak ukarać żadnym mandatem, bo kontrola tachografu wykazała, że Polak nie prowadził pojazdu od kilku dni, a on sam kategorycznie zaznaczał, że nie ma zamiaru, ani najmniejszej nawet ochoty, by wyjechać na drogę. Szybko okazało się, że policjanci "wmanewrowani" zostali w konflikt między pracodawcą i jego 52-letnim polskim pracownikiem. Polak wytłumaczył, że jego "chwilowa" niezdolność do pracy to forma protestu wobec warunków zatrudnienia.



Według własnych zeznań, od kilku dni odmawiał kontynuacji trasy i aby zabezpieczyć swoją niezdolność do prowadzenia, pił alkohol. Jako powód protestu podał spór ze swoim szefem. czytamy w komunikacie niemieckiej policji

Niemiecka policja nie mówi nic na temat poziomu zgromadzonych w pojeździe zapasów, ale komunikat sugeruje, że polski kierowca zamierza kontynuować swój protest. Ottendorf-Okrilla to miejscowość położona na północ od Drezna. W razie wyczerpania asortymentu, 52-latek najpewniej będzie więc mógł liczyć na zawodową solidarność polskich kierowców, którzy dowiozą mu na parking artykuły pierwszej potrzeby niezbędne do kontynuowania akcji protestacyjnej.