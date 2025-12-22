Spis treści: Czy autostrada D1 w Czechach jest skończona? Ile lat budowano autostradę D1 w Czechach? Czy droga D1 ułatwi podróże Polakom?

Czy autostrada D1 w Czechach jest skończona?

Autostrada D1 na całej swojej blisko 380-kilometrowej długości miała jeden odcinek, który nie został udostępniony kierowcom. To jednak się zmieniło, ponieważ brakujący odcinek znajdujący się na wschodzie kraju, czyli liczący 10,1 km fragment z Rikovic do Przerowa (Prerov), został ukończony. Jak podkreślają przedstawiciele czeskiego odpowiednika GDDKiA, czyli RSD, droga została otwarta trzy miesiące przed planowanym terminem.

"Zakończenie budowy autostrady D1 na odcinku Rikovice - Prerov oznacza całkowite ukończenie budowy najdłuższej i najsłynniejszej czeskiej autostrady będącej w budowie od 1967 roku" - stwierdził czeski minister transportu Ivan Bednarik. Dodał on również, że nowa trasa nie tylko przejmie część ruchu towarowego z Prerova, ale także doprowadzi do zmniejszenia ruchu na autostradzie A46, ponieważ większość samochodów będzie dojeżdżać z Brna do Ostrawy właśnie ostatnim odcinkiem D1.

Jak poinformowano, w czasie budowy odcinka największym wyzwaniem był 940-metrowy wiadukt w pobliżu miejscowości Dluhonice, który prowadzi autostradę m.in. nad rzeką Becvą. Do jego budowy użyto 8,5 tys. ton stali. Ponadto utworzono nasypy, które mają zapewnić ochronę przed wystąpieniem rzeki z jej brzegów. Użyto do tego celu 3,25 mln metrów sześciennych ziemi.

Ile lat budowano autostradę D1 w Czechach?

Autostrada D1 może pochwalić się dość długą historią. Projektowanie trasy ruszyło w latach 30. XX wieku, a jedna z pierwszych konstrukcji w ciągu drogi, czyli most Semjkalka, została otwarta w 1939 r. Budowę pierwszego odcinka z Pragi do Mirosovic rozpoczęto jednak znacznie później, w 1967 roku. Cztery lata później, w 1971 r. fragment ten został otwarty. Udostępnienie ostatniego brakującego odcinka oznacza, że trasa została ukończona po 58 latach od rozpoczęcie realizacji.

Czy droga D1 ułatwi podróże Polakom?

Ukończenie drogi D1 to nie tylko ważna informacja dla samych Czechów, ale także dla kierowców z Polski. Trasa zapewnia bowiem wygodne połączenie z Pragi, przez takie ważne czeskie miasta jak Brno i Ostrawa, aż do samej granicy z naszym krajem. Tam przechodzi ona w polską autostradę A1, prowadzącą do Trójmiasta. Tym samym zarówno polska i czeska trasa razem zapewniają dogodną podróż znad Morza Bałtyckiego aż do stolicy Czech.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL