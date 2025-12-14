Spis treści: Co oznaczają cyfry na znakach na autostradach w Niemczech? Najdłuższe i najkrótsze autostrady w Niemczech Które landy mają najwięcej autostrad?

Kluczowe połączenia między północą a południem oraz wschodem i zachodem kraju tworzą głównie trasy o jednocyfrowych oznaczeniach, takie jak A3 czy A7. Do tego dochodzą dwucyfrowe autostrady o znaczeniu regionalnym oraz trójcyfrowe odgałęzienia i dojazdy do dużych miast.

Co oznaczają cyfry na znakach na autostradach w Niemczech?

Na pierwszy rzut oka numery autostrad mogą wydawać się przypadkowe, w rzeczywistości jednak stoją za nimi jasne zasady. Najważniejsze trasy dalekobieżne, łączące odległe regiony i państwa, mają jednocyfrowe oznaczenia - dobrym przykładem jest A7, najdłuższa autostrada Niemiec. W nowych krajach związkowych, czyli w dawnej NRD, pojawiają się też niektóre niskie numery dwucyfrowe, jak choćby A14.

Większość pozostałych połączeń o znaczeniu ponadregionalnym ma numery dwucyfrowe. Krótkie, lokalne odnogi i dojazdy oznaczane są trzema cyframi. Istotne jest także to, czy numer jest parzysty, czy nieparzysty. Zasadniczo autostrady o numerach parzystych biegną w osi wschód-zachód, a nieparzyste układają się w kierunku północ-południe.

Najdłuższe i najkrótsze autostrady w Niemczech

Jeżeli chodzi o długość, prawdziwym gigantem niemieckich autostrad jest A7. To trasa biegnąca z północy na południe przez niemal cały kraj, od granicy z Danią w okolicach Flensburga aż do Fussen przy granicy z Austrią. Liczy około 962 km. Na drugim miejscu plasuje się A3 o długości około 769 km, która prowadzi od granicy z Holandią, przez Ruhrę, region Kolonii, Frankfurt, Frankonię i Dolną Bawarię aż do granicy z Austrią.

Trzecia pod względem długości jest A1 z wynikiem około 748 km, biegnąca od Heiligenhafen nad Bałtykiem, przez Hamburg, Bremę, Zagłębie Ruhry, Kolonię i Eifel aż do Saarbrucken przy granicy z Francją. Co ciekawe, ten odcinek ma w rejonie Eifel około 20-kilometrową lukę, którą od lat planuje się domknąć.

Na drugim biegunie są króciutkie odcinki autostrad. Najkrótsza autostrada Niemiec, A831, mierzy tylko około 2,3 km i znajduje się w Stuttgarcie - służy głównie jako połączenie węzłów w obrębie miasta. Zaledwie nieco dłuższa jest A255 w Hamburgu (około 2,4 km), a podium najkrótszych zamyka A672 koło Darmstadt z długością około 2,5 km.

Które landy mają najwięcej autostrad?

Prym wiedzie Bawaria, która dzięki swojej powierzchni i strategicznemu położeniu ma około 2554 km autostrad, czyli blisko jedną piątą całej sieci. To właśnie tam krzyżują się liczne trasy prowadzące w kierunku Austrii, Szwajcarii oraz południowej i środkowej Europy.

Na drugim miejscu znajduje się gęsto zaludniona Nadrenia Północna-Westfalia z około 2252 km autostrad. Trzecie miejsce zajmuje Dolna Saksonia, która może pochwalić się siecią około 1450 km autostrad, łączących między innymi Hamburg, Hanower i granice z Holandią.

Według danych ADAC tylko w 2024 roku na autostradach odnotowano około 516 tysięcy zatorów. Łączna długość wszystkich zgłoszonych korków sięgnęła około 859 tysięcy kilometrów, a czas ich trwania zsumował się do mniej więcej 448 tysięcy godzin.

