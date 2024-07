Spis treści: 01 Polacy rzucili się na chińskie auta. MG rozbiło bank

02 MG HS nową gwiazdą polskiego rynku. Znamy datę premiery następcy

03 Nowe MG HS jeszcze w tym roku

04 Elektryczny MG4 lepszy niż Nissan Leaf?

05 Cena czyni cuda? Dobra oferta broni się sama

Jeśli ktokolwiek zastanawia się jeszcze, czy samochody "made in China" przyjmą się w Polsce, powinien zapoznać się z najnowszymi wynikami rejestracji. Zaledwie pół roku wystarczyło, by produkowane w Chinach samochody marki MG na dobre wpisały się w krajobraz polskich dróg.

Polacy rzucili się na chińskie auta. MG rozbiło bank

Już w maju flagowy model MG HS, który pozycjonowany jest pomiędzy takimi ikonami, jak Toyota RAV4 czy Nissan Qashqai, zanotował większą liczbę rejestracji wśród klientów indywidualnych niż - uwaga - Toyota Corolla. W czerwcu było jeszcze lepiej. W szóstym miesiącu obecności marki w Polsce na naszych drogach przybyło ponad 1100 samochodów chińskiego producenta. W rankingu marek rynkowy beniaminek wyprzedził takie motoryzacyjne ikony, jak np.:

Reklama

Nissan (945 rejestracji),

Citroen (709 rejestracji),

Fiat (703 rejestracje),

Peugeot (698 rejestracji).

Niekwestionowaną gwiazdą wśród modeli MG jest flagowy suv - MG HS. W czerwcu Polacy zarejestrowali aż 824 egzemplarze, co zapewniło autu 12. miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się nowych samochodów w Polsce. Sam model HS zanotował lepsze wyniki sprzedaży niż większość marek koncernu Stellantis.

MG HS, który gabarytami i listą wyposażenia śmiało stawać może w szranki z takimi autami jak Nissan Qashqai czy Hyundai Tucson - wyceniony jest w podstawowej wersji na 103 800 zł (model Standard z ręczną skrzynią biegów i benzynowym silnikiem 1.5 l o mocy 150 KM). Topowa specyfikacja to 117 200 zł w odmianie z ręczną skrzynią biegów i 123 500 zł w odmianie z dwusprzęgłową przekładnią DCT. Dla porównania ceny bazowego Nissana Qashqai startują od 124 500 zł, nowy Hyundai Tucson to wydatek co najmniej 128 400 zł. Podobną kwotę wydać trzeba na topową konfigurację, pozycjonowanej zdecydowanie poniżej tego segmentu, nowej Dacii Duster.

Nowe MG HS jeszcze w tym roku

Co więcej, wiele wskazuje na to, że tempo rejestracji MG HS dopiero się rozkręca. Producent zaprezentował właśnie drugą generację modelu (obecna debiutowała w 2018 roku) i wiemy, że pojawi się w Polsce w trzecim kwartale bieżącego roku. Śmiało można więc prognozować, że - w obawie przed zapowiadanymi na przyszły rok podwyżkami, wynikającymi z nowych norm emisji CO2 - duża część nabywców będzie chciała "załapać się" na ostatnie sztuki obecnej generacji.

Elektryczny MG4 lepszy niż Nissan Leaf?

Imponującym można też nazwać rynkowy dorobek elektrycznego MG4. Samochód zajmuje już w 8. pozycję wśród najczęściej rejestrowanych aut elektrycznych w Polsce od początku 2024 roku, wyprzedzając m.in. Nissana Leafa, Volkswagena ID.3 oraz BMW i4.

Zdjęcie MG4 to już 8. najlepiej sprzedający się samochód elektryczny w Polsce / materiały prasowe

Ceny MG4 w bazowej wersji z akumulatorem o pojemności 51 kWh rozpoczynają się od 125 200 zł. Topowa odmiana - 77 kWh Luxury LR - wyceniana jest na 165 900 zł.

Cena czyni cuda? Dobra oferta broni się sama

Oczywiście głównym powodem, dla którego Polacy tłumnie udają się do salonów MG są atrakcyjne ceny. Tajemnica sukcesu marki nie ogranicza się jednak wyłącznie do cennika. Przykładowo - wszystkie modele MG dostępne w Polsce są objęte pakietem gwarancyjnym 3x7. To:

7-letnia gwarancja producenta (lub do 150 000 kilometrów),

7-letni program assistance,

7 lat bezpłatnych przeglądów (tzn. coroczna bezpłatna kontrola 7 głównych układów pojazdu).

Dodatkowo auta mają też 7-letnią gwarancję antykorozyjną (perforacja), a w przypadku elektryków zakres gwarancji obejmie zarówno elektryczny układ napędowy jak i akumulator trakcyjny.