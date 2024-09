Pijani kierowcy powodują w Polsce coraz mniej wypadków

Jak przekazała Komenda Głowna Policji, od początku roku policjanci przeprowadzili ponad 10,3 mln badań stanu trzeźwości kierujących. To o ponad 1 mln więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W tym czasie udało się zatrzymać ponad 60 tys. kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, a więc o ponad 2,5 tys. mniej niż analogicznym okresie roku 2023.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2024 roku na drogach doszło do znacznie mniejszej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu. W tym okresie byli oni sprawcami 805 wypadków drogowych, w których życie straciło 100 osób, a 968 zostało rannych. W porównaniu do analogicznego okresu minionego roku nastąpił spadek liczby wypadków o 123, liczby zabitych osób o 56 oraz liczby osób rannych o 69. przekazał nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP

Według tych najnowszych statystyk, kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu, odpowiadają w tym roku za 6,1 proc. wypadków drogowych. W ubiegłym roku było to 7,6 proc., a więc i na tym polu widoczna jest poprawa.

Spadek liczby pijanych kierowców na polskich drogach

Do końca roku pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale wszystko wskazuje na to, że rok 2024 będzie kolejnym, w którym zanotujemy spadek liczby pijanych kierowców na polskich drogach oraz liczby wypadków przez nich powodowanych. Jak wyglądały statystyki w ciągu ostatnich lat, można prześledzić na poniższym wykresie, przygotowanym przez policję.

Zdjęcie Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców na przestrzeni lat / Policja

Warto zauważyć też, że spadki liczby pijanych kierowców na polskich drogach, dostrzega także Komisja Europejska. W tegorocznym raporcie stwierdzono, że 0,3 procent kierowców zatrzymanych przez polską drogówkę przekroczyło dozwolony poziom alkoholu we krwi, co jest jednym z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Dla porównania, w Belgii wynik przekracza 1,6 proc, w Hiszpanii 2,4 proc, a w Luksemburgu - 2,6 proc. Co więcej, wynik ten osiągnęliśmy, chociaż w innych krajach nie prowadzi się przesiewowych kontroli trzeźwości (w konsekwencji znacznie mniej kierowców jest sprawdzanych), a do tego w wielu z nich maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu to 0,5 promila.