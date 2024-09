Ważna zmiana na polskich drogach. Liczby nie kłamią

Liczba wypadków drogowych w wakacje 2024

Jak podała Komenda Głowna Policji, od 21 czerwca do 1 września włącznie, na drogach w całej Polsce doszło do 5161 wypadków, w których zginęło 415 osób, a 6057 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też w tym czasie 21 507 pijanych kierowców oraz zarejestrowali 744 901 wykroczeń. Większość z nich, bo ponad 514 tys., dotyczyło przekroczenia prędkości.

Jak te dane mają się do statystyk z ubiegłorocznych wakacji? W tym roku doszło niestety do większej liczby wypadków - w 2023 było ich o 168 mniej. Z drugiej jednak strony w tym roku zginęło na drogach o 30 osób mniej. Dlatego też nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP ocenił, że w ogólnym rozrachunku tegoroczne wakacje były bezpieczniejsze.

Niestety z danych wynika, że nieznacznie wzrosła liczba pijanych kierowców na polskich drogach podczas wakacji. Rok temu zatrzymano ich 21 224, a więc o 283 więcej niż obecnie.

Specjalna akcja policji potrwa cały wrzesień

Podczas konferencji na której przedstawiciele policji podzielili się statystykami na temat wypadków na drogach podczas wakacji, zapowiedzieli również start nowej akcji specjalnej. Jej nazwa to "Bezpieczna Droga do Szkoły" i potrwa ona do końca września. W tym czasie w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych.

Policjanci podkreślili także, że ważnym elementem bezpieczeństwa w pobliżu szkół jest prawidłowe oznakowanie dróg. Dlatego w wakacje przeprowadzono w 14 760 miejscach lustrację infrastruktury drogowej w rejonach przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowano pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.