Akcja policji na początek roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego oznacza, że znowu pod szkołami będzie można zauważyć większy ruch samochodów i pieszych. To zaś wiąże się z większym ryzykiem ewentualnego zdarzenia drogowego. W związku tym policja rusza z akcją pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły". Prowadzona będzie przez niemal cały miesiąc - od 2 do 30 września.

Co będzie sprawdzać policja?

Funkcjonariusze zapowiadają, że w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Policjanci będą obserwować zachowania zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych uczestników ruchu drogowego. Będą również "przypominać kierującym pojazdami o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności oraz zmniejszania prędkości przed przejściem dla pieszych tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo znajdujących się w ich rejonie osób".

Ponadto policjanci sprawdzili już oznakowanie dróg w rejonie przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. W związku z tym przeprowadzili inspekcję w 14 760 miejscach i skierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub uzupełnienie oznakowania.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że zgodnie z policyjnymi statystykami w 2023 roku doszło łącznie do 2 901 wypadków na przejściach dla pieszych (ujęte są tutaj nie tylko zdarzenia z udziałem pieszych, ale również rowerzystów). W ich wyniku życie straciły 143 osoby, a 2 935 zostało rannych.

To nie wszystko. Policjanci sprawdzą również, w jaki sposób przewożone są dzieci. Czy zgodnie z przepisami znajdują się w dostosowanych do wieku fotelikach i czy rodzice dbają o to, by były w nich prawidłowo zapięte.

Spotkania policji z uczniami

Oprócz sprawdzania uczestników ruchu drogowego i znaków, policjanci będą także organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, w czasie których omówią zasady bezpiecznego poruszania się po drogach - przypomną m.in., jak ważne jest noszenie odblasków. Oprócz tego funkcjonariusze zachęcają do podejmowania różnych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży i dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.