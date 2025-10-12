W skrócie Użytkownik hulajnogi zachował wszelką ostrożność i przestrzegał przepisów podczas przechodzenia przez jezdnię.

Kierowcy na lewym pasie zignorowali obowiązek zatrzymania się, omijając pojazd, który umożliwił pieszemu przejście.

Kamera uchwyciła wykroczenie, a nagranie przekazane policji pozwoli ukarać kierujących

Wysokimi mandatami zakończy się nieuważna jazda kierowców, którzy nie ustąpili pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane kamerą innego kierowcy, który nagranie dostarczył policji.

Pieszy wzorem do naśladowania

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej. Na nagraniu widać użytkownika hulajnogi elektrycznej, który zachowuje się jak wzorowo, spełniając wszystkie nałożone na niego przepisami prawa wymogi.

Po dojechaniu do przejścia mężczyzna zszedł z hulajnogi (bo nie wolno hulajnogą elektryczną jeździć po przejściach), następnie podszedł do krawędzi jezdni. Przepisy mówią, że pieszy, przechodząc przez przejście musi zachować szczególną ostrożność oraz, że nie wolno mu wchodzić wprost pod nadjeżdżający pojazd (również na przejściu). I dokładnie tak zachował się mężczyzna na nagraniu. Zatrzymał się, nie wszedł wprost pod żadne auto, tylko spokojnie chwilę poczekał.

Kierowca auta z kamerą dostrzegł pieszego i postanowił się zatrzymać, aby umożliwić mu przejście. Za to kulturalne zachowanie pieszy podziękował skinieniem ręki i wszedł na pasy, nabywając pierwszeństwo.

Wysokie mandaty dla kierowców

Niestety, kierowcy trzech samochodów znajdujących się na lewym pasie, już za nic mieli przepisy. Ignorując auto stojące na prawym pasie i pieszego, który musiał się zatrzymać na przejściu, by uniknąć potrącenia, jechali dalej, łamiąc przepis, który mówi, że zakazuje się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Niebezpieczne zachowania kierowców na przejściu w bydgoskim Fordonie Policja Policja

Kierowca, który zatrzymał się, wykonane przez siebie nagranie przekazał policji za pomocą skrzynki "Stop Agresji Drogowej". Póki co, policjanci ustalili dane dwóch kierujących uwiecznionych na filmie. 69-letnia kierująca Volkswagenem została już ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymała 15 punktów karnych. Policjanci pracują również nad tym, by konsekwencje ponieśli kierujący Mitsubishi i Oplem.

W tej sytuacji warto podkreślić perfekcyjne zachowanie pieszego, który nie tylko nie wjechał na hulajnodze na przejście, ale również nie wtargnął pod nadjeżdżające auto, a następnie cały czas zachowywał szczególną ostrożność, dzięki czemu nie został potrącony przez kierowców łamiących przepisy.