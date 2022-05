Pędził 116 km/h w terenie zabudowanym. Kara była wysoka

Miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Obywatelskie zatrzymanie na autostradzie

Policjanci bardzo często są wzywani do zdarzeń drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Następstwem zbyt szybkiej jazdy jest utrata lub brak kontroli nad pojazdem, co w konsekwencji doprowadza do wypadku drogowego.

Idealnym przykładem może być pewien młody kierowca Mercedesa, który został zatrzymany do kontroli po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o ponad 60 km/h. Rażące lekceważenie przepisów spotkało się z natychmiastową reakcją policjantów i surowymi konsekwencjami.

Niedawno odebrał prawo jazdy

Chociaż mężczyzna posiadał uprawnienia do kierowania bardzo krótko, teraz dodatkowo stracił je na trzy miesiące. Za przekroczenie prędkości w miejscu, gdzie obowiązywała pięćdziesiątka kierowcy wręczono mandat w wysokości 2000 złotych, a na jego koncie pojawiło się 10 punktów karnych.

Policja przypomina kierującym o obowiązujących zmianach związanych z większymi stawkami mandatów karnych za łamanie przepisów drogowych. Funkcjonariusze apelują także o większą ostrożność, zwłaszcza w przypadku młodych i niedoświadczonych kierowców. Każde nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może nieść za sobą poważne konsekwencje.

