Zapięte pasy bezpieczeństwa obniżają ryzyko śmierci podczas wypadku samochodowego o 45 proc. Mimo to najczęściej pasażerowie tylnych siedzeń rezygnują z tego zabezpieczenia w przekonaniu, że nic im nie grozi ani prawnie, ani fizycznie. To nie do końca prawda.

Ile wynosi mandat za brak pasów u kierowcy?

Przepisy Prawa o ruchu drogowym wymagają, aby każda osoba w pojeździe była odpowiednio zabezpieczona, co reguluje art. 39 ust. 1 ustawy:

"Kierujący pojazdem oraz pasażerowie, korzystający z siedzeń wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, są obowiązani do korzystania z tych pasów w czasie jazdy." Prawo o ruchu drogowym

Oznacza to, że obowiązek zapinania pasów dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa kierowca może otrzymać mandat w wysokości 100 zł i 5 punktów karnych. To jednak nie koniec odpowiedzialności kierowcy za jazdę bez pasów, w niektórych przypadkach kara może być wyższa.

Reklama

Porady Za ile punktów karnych zabierają prawo jazdy?

Kto płaci mandat za brak pasów u pasażera?

Jeśli mamy sytuację, w której i kierowca, i pasażerowie nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa, odpowiedzialność finansowa rozkłada się na wszystkich. W takim wypadki kierowca płaci mandat za swoje niezapięte pasy (100 zł plus 5 punktów karnych) oraz za każdego pasażera z niezapiętymi pasami płaci dodatkowo 100 zł, a liczba punktów karnych może wzrosnąć do 8. To jednak nie koniec. Dorosły pasażer podróżujący bez zapiętych pasów również musi zapłacić 100 zł mandatu, nie dotyczą go jednak punkty karne. Założenie jest takie, że kierowca powinien poinformować pasażerów o obowiązku zapięcia pasów. Jeśli tego nie zrobili, a on tego nie zauważył, kara za ich przewóz może go ominąć. Jest to jednak możliwe wyłącznie w starszych autach, które nie sygnalizują kierowcy, że pasy pasażerów nie zostały zapięte. Natomiast przewożenie dziecka niezgodnie z przepisami skutkować może mandatem w wysokości 300 złotych i od 5 do 15 punktów karnych dla kierowcy. Liczba punktów zależy tu od liczby dzieci w samochodzie.

Wyjątki od obowiązku zapinania pasów

Przepisy przewidują kilka wyjątków od obowiązku zapinania pasów. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym, z obowiązku tego zwolnieni są m.in.:

osoby z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniach do zapinania pasów;

funkcjonariusze służb mundurowych (np. policji, straży miejskiej) wykonujący obowiązki służbowe;

instruktorzy nauki jazdy w trakcie egzaminu;

taksówkarze przewożący pasażerów na krótkich trasach.

Jeżeli pasażer spełnia jedno z powyższych kryteriów, nie musi zapinać pasów i nie grozi mu z tego tytułu mandat.