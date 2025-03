Sieć stacji paliw Avia po raz kolejny przygotowała promocję, w ramach której klienci będą mogli zatankować paliwo znacznie taniej. Teraz klienci będą mogli zatankować zarówno olej napędowy, jak i 95-oktanową benzynę. By z niej skorzystać, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim ograniczeniem jest czas. Tanie tankowanie będzie dostępne w najbliższy czwartek, 6 marca, w godzinach 16:00-18:00. To jednak nie wszystko, ponieważ warunkiem jest także miejsce. Podobnie jak w przypadku poprzednich akcji promocyjnych, również tym razem kierowcy będą mogli zatankować taniej tylko w konkretnym punkcie. W tym przypadku będą to dwie stacje – przy ulicy Walczaka 21 i Koniawskiej 61 w Gorzowie Wielkopolskim.

Jeśli spełniamy warunki, co do czasu miejsca, musimy spełniać jeszcze szereg innych dotyczących już samego tankowania. Głównym z nich jest konieczność posiadania aplikacji członkowskiej AVIA GO. Przy kasie klient musi okazać kod kreskowy znajdujący się w aplikacji. W cenie rabatowej jednorazowo można zatankować maksymalnie 50 litrów paliwa. Jeżeli jednak zatankujemy więcej, nadwyżka zostanie rozliczona zgodnie z regularnym cennikiem obowiązującym na stacji w dniu promocji.