Spis treści: 01 Ministerstwo Finansów: Z cenami paliw nic nie da się zrobić

02 Paliwo tańsze o 90 groszy. Projekty ustawy posłów PiS

03 Ile dziś kosztuje w Polsce paliwo?

Podczas ubiegłorocznego szczytu kampanii wyborczej Donald Tusk powiedział, że gdyby w Polsce nie rządził PiS, to za paliwo kierowcy płaciliby po 5 zł. Nowy rząd mamy już ponad pół roku, a paliwa po 5 zł nie ma, na dystrybutorach widnieją za to kwoty, którym zdecydowanie bliżej do 7 zł. Nie może dziwić, że ten fakt próbują właśnie wykorzystać parlamentarzyści PiS.

Ministerstwo Finansów: Z cenami paliw nic nie da się zrobić

Już w marcu pierwszy raz grupa posłów PiS napisała zapytanie dotyczące terminu obniżki cen na 5 zł. Pismo skierowane było do Prezesa Rady Ministrów, ale w toku jego rozpatrywania trafiło do Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie zmieniono jego adresata na Ministerstwo Finansów.

Reklama

Ministerstwo, jak można było się spodziewać, odpowiedziało w skrócie, że nic nie da się zrobić. Główną argumentacją "były przepisy podatkowe, które w znaczący sposób wpływają na ostateczną cenę paliwa i które powinny być zgodne z unijnymi przepisami prawa dotyczącymi podatku od wartości dodanej".

Ministerstwo dodało również, że nie ma żadnej możliwości wpływania na politykę cenową stosowaną przez PKN Orlen, czego zabrania Kodeks Spółek Handlowych.

Paliwo tańsze o 90 groszy. Projekty ustawy posłów PiS

Temat nie został jednak zamknięty definitywnie. Posłowie PiS właśnie do niego wrócili, tym razem idąc krok dalej i składając projekt ustawy, której celem ma być obniżenie cen paliw o około 90 zł za litr.

Projekt przewiduje obniżenie podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc, zniesienie podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz obniżenie akcyzy na paliwa.

- To są trzy stosunkowo proste narzędzia, które w tej ustawie zostały zastosowane. Od razu, z dniem 1 sierpnia spowodują obniżenie cen benzyny o około 90 gr - mówił podczas konferencji prasowej poseł PiS Krzysztof Szczucki.

W konferencji wziął udział również Mariusz Błaszczak.

Jako merytoryczna opozycja przygotowaliśmy konkretny projekt. Odwołujemy się do tych zobowiązań, jakie składał Donald Tusk w kampanii wyborczej jesienią ubiegłego roku. Wówczas mówił, że jeżeli zostanie premierem, cena benzyny wyniesie 5,19 zł. Dziś cena benzyny na stacjach jest wyższa niż za czasów rządów PiS. Są takie stacje, na których cena jednego litra przekracza 7 zł. Mariusz Błaszczak

Ile dziś kosztuje w Polsce paliwo?

Według danych e-petrol średnie ceny benzyny 95 w Polsce wynoszą obecnie 6,39 zł za litr. Odrobinę droższy jest olej napędowy, którego średnia cena wynosi 6,43 zł. Natomiast benzyna 98 średnio kosztuje 7,17 zł. W okresie wakacyjnym na wielu stacjach obowiązują promocje, dzięki którym można zatankować nawet o 30 gr taniej.

Różnego rodzaju podatki i opłaty stanowią mniej więcej połowę ceny litra paliwa na stacji. Największy wpływ na cenę benzyny 95 ma podatek VAT, który stanowi 18,6 proc. ceny końcowej (obecnie około 1,19 zł) oraz akcyzowy - 23,9 proc (1,53 zł). Na cenę wpływa jeszcze opłata paliwowa (3,1 proc; 20 groszy), opłata emisyjna (1,3 proc; 8 groszy) i marża stacji (3,1 proc; 20 groszy).