"Perspektywa na najbliższe dni jest umiarkowanie optymistyczna. Skala podwyżek w rafineriach nie jest na szczęście duża i na rynku detalicznym może przyczynić się bardziej do zahamowania przeceny i stabilizacji cen, niż do odwrócenia spadkowego trendu" - podano w analizie.

Oznacza to, że chociaż nie przewiduje się dynamicznych wzrostów, to dalsze obniżki są coraz mniej prawdopodobne. Zmniejszenie wahań na rynku ropy oraz utrzymujące się ceny hurtowe mogą sprawić, że na stacjach paliw zaczniemy obserwować stabilizację, a nie zmiany.

W przeszłości, gdy ceny paliw zaczynały się stabilizować po serii przecen, często były to pierwsze sygnały większych zmian. Wpływ na to mają nie tylko czynniki globalne - jak sytuacja geopolityczna czy decyzje OPEC+ - ale również sezonowość i polityka krajowych koncernów paliwowych. Wiosna i początek lata to czas, w którym rośnie popyt na paliwa, co również może wpłynąć na przyszłe decyzje cenowe.