Maszyny te są zdolne do pracy w temperaturach sięgających -40°C. Jeżdżą bez przerw przez całą dobę, co pozwala znacząco zwiększyć efektywność transportu w kopalniach.

Projekt Yimin to nie tylko wdrożenie nowej floty. To także pokaz możliwości przemysłu 5.0, opartego na łączności 5G i systemach sztucznej inteligencji. Zaawansowany system zarządzania ruchem powstał przy udziale firm Huawei, Huaneng i XCMG.

Ciężarówki nie mają kabin. I nie jest to tylko kwestia designu. Usunięcie miejsca dla człowieka to przełom - dzięki temu pojazdy są lżejsze, prostsze w budowie i nie wymagają uwzględniania ergonomii czy systemów bezpieczeństwa dla pasażerów. Inżynierowie mogą skupić się wyłącznie na funkcjonalności i wydajności.

To, co dzieje się w Yimin, pokazuje, że przyszłość transportu to nie tylko samochody autonomiczne na ulicach wielkich miast. Równie rewolucyjne zmiany zachodzą w miejscach, których na co dzień nie widzimy - jak przemysł wydobywczy. Połączenie autonomii, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy (IoT) daje początek nowemu modelowi działania - gdzie nie tyle kierujemy maszynami, co zarządzamy systemami.