Cały proces odbędzie się bez wizyty w urzędzie. Użytkownicy będą mogli dołączyć wymagane dokumenty online - zostaną one automatycznie zweryfikowane przez system. Portal zaoferuje także możliwość elektronicznej płatności oraz wybór preferowanego sposobu odbioru gotowego dokumentu - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Kolejną praktyczną funkcją będzie usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu realizacji sprawy dotyczącej prawa jazdy. Użytkownicy uzyskają dostęp do aktualnych informacji o etapie procesu uzyskiwania uprawnień lub wymiany dokumentu - niezależnie od tego, czy wniosek został złożony elektronicznie czy w tradycyjnej formie papierowej.

System pokaże m.in. czy w bazie danych jest potwierdzony zapis na egzamin w wybranym WORD, informacja o zdanym egzaminie, lub powiadomienie o gotowym do odbioru prawie jazdy. Dzięki integracji z systemem Systemem Informatycznym KIEROWCA dane będą pobierane i weryfikowane automatycznie, co znacząco przyspieszy pracę urzędów. Jak podkreśla PWPW, będzie to uzupełnienie istniejącej już usługi Tymczasowego Elektronicznego Prawa Jazdy, dostępnej w aplikacji mObywatel.