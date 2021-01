Oto finaliści w konkursie na Kobiecy Światowy Samochód Roku

Spośród samochodów, które miały swoją premierę w zeszłym roku, wybrano po trzech finalistów w każdej z dziewięciu kategorii.

Zdjęcie BMW serii 4 - pretendent do tytułu Kobiecego Światowego Rodzinnego Samochodu Roku /INTERIA.PL

W jury Womens's World Car of the Year zasiada 48 dziennikarek motoryzacyjnych, pochodzących z 38 krajów. Panie oceniały samochody, biorąc pod uwagę ich zachowanie na drodze, przestronność i komfort, rozwiązania z zakresu łączności, bezpieczeństwo, zużycie paliwa, stosunek ceny do jakości oraz styli i wygląd.

Reklama

Część z finalistów to dość interesujące wybory - przykładowo nowe BMW serii 4, oferowane jako coupe i cabrio, walczy w kategorii aut rodzinnych. Z kolei nowy Defender, który w wersji długiej ma 5 metrów, walczy z kompaktowym GLA o miano najlepszego SUVa średniej wielkości.



Samochód miejski:

Honda Jazz

Peugeot 208

Toyota Yaris

Samochód rodzinny:

Audi A3

BMW serii 4

Skoda Octavia

Samochód luksusowy:

Lexus LC 500 Cabrio

Rolls-Royce Ghost

Mercedes klasy S

Samochód sportowy:

Ferrari F8 Spider

Maserati MC20

McLaren GT

Miejski SUV:

Kia Sonet

Peugeot 2008

Renault Captur

Średniej wielkości SUV:

Hyundai Tucson

Land Rover Defender

Mercedes GLA

Duży samochód:

BMW X6

Ford Explorer

Kia Sorento

Terenówki i pick-upy:

Chevrolet Silverado

Ford F-150

Mitsubishi L200

Samochód elektryczny:

Honda e

Polestar 2

Volkswagen ID.3

Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni pod koniec lutego.