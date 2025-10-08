W skrócie Podwyżka cen oleju napędowego w Ekwadorze wywołała gwałtowne protesty i zamieszki, a rząd wprowadził stan wyjątkowy w 10 prowincjach kraju.

Podczas demonstracji doszło do starć z wojskiem, śmierci jednej osoby, a także zamachu na prezydenta Daniela Noboa, którego samochód został ostrzelany.

Prezydent Noboa zdecydował o likwidacji dopłat do paliwa, co ma kosztować budżet Ekwadoru miliard dolarów rocznie, a organizacje społeczne zapowiadają ogólnokrajowy strajk.

Niespełna trzy tygodnie temu prezydent Ekwadoru Daniel Noboa zdecydował o zakończeniu dopłat do oleju napędowego. Spowodowało to gwałtowny skok cen tego paliwa - z 1,8 do 2,8 dolara za galon. Oznacza to podwyżkę z około 6,6 zł do 10 zł za galon, a galon to niespełna 3,8 l.

W przeliczeniu Ekwadorczycy płacili więc około 1,75 zł za litr oleju napędowego, a teraz muszą płacić 2,72 zł.

Średnie wynagrodzenie w Ekwadorze wynosi 548 dolarów (czyli około 2 tys. zł).

Likwidacja dopłat do paliwa wywołała zamieszki

Natychmiast wybuchły antyrządowe protesty. Zorganizowała je Krajowa Konferencja Rdzennych Ludów Ekwadoru (CONAIE)- największa organizacja społeczna tego andyjskiego kraju, który liczy ponad 17 mln mieszkańców.

W ubiegłą niedzielę podczas walk demonstrantów z wojskiem zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych, zatrzymano ponad 100 osób.

W sobotę rząd w 10 prowincjach ogłosił stan wyjątkowy, który m.in. ogranicza wolność zgromadzeń, jednak nie zakazuje pokojowych demonstracji.

Ostrzelano samochód prezydenta Ekwadoru

To nie uspokoiło sytuacji. Gdy Daniel Noboa wjeżdżał do miejscowości El Tambo w andyjskiej prowincji Canar, wrogo nastawiony tłum obrzucił prezydenckie auto kamieniami. To jednak nie wszystko, bo jak później podały władze, na prezydenckim samochodzie znaleziono tez ślady kul.

Ostrzelany Chervolet Suburban, którym jechał Daniel Noboa. Prezydentowi Ekwadoru nic się nie stało Handout AFP

Współpracownicy prezydenta Ekwadoru zapowiadają, że "sprawców incydentu terrorystycznego nie ominie kara".

Końca sporu nie widać. Wprost przeciwnie, ekwadorskie organizacje społeczne wzywają do ogólnokrajowego strajku. Lada chwila ma on się rozpocząć w pierwszych siedmiu prowincjach Ekwadoru.

Dopłaty do oleju napędowego kosztują miliard dolarów rocznie

38-letni dziś Daniel Noboa objął władzę w listopadzie 2023 roku i jako pierwszy doprowadził do likwidacji dopłat do oleju napędowego, po tym gdy nie udało się to dwóm wcześniejszym rządom.

Dopłaty do oleju napędowego kosztują budżet Ekwadoru miliard dolarów rocznie.

