"Osobówki na buspasach". Premier obiecał to kierowcom, minister go tłumaczy

Podczas swojego expose wygłoszonego w 2019 roku premier Mateusz Morawiecki obiecywał przełomowe zmiany w kodeksie drogowym. Większość, jak np. zrównanie prędkości maksymalnej na obszarze zabudowanym w dzień i w nocy, rzeczywiście udało się przeforsować przy okazji ostatnich nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Nie wszystkie deklaracje premiera doczekały się jednak realizacji.



Osobówki na buspasach - posłowie piszą do premiera

10 czerwca posłowie: Joanna Mucha, Hanna Gill-Piątek, Tomasz Zimoch, Mirosław Suchoń, Michał Gramatyka i Paweł Zalewski wystosowali do Prezesa Rady Ministrów interpelację dotyczącą korzystania z tzw. buspasów.



Podczas wygłoszonego exposé w listopadzie 2019 roku zapowiedział Pan: "Wprowadzimy możliwość korzystania z buspasa, gdy w samochodzie znajdują się minimum 4 osoby. Buspas spełnia swoją funkcję, gdy rozładowuje ruch drogowy, a nie kiedy pozostaje pusty" - przypomnieli parlamentarzyści.

W interpelacji padły też dwa pytania:

czy zapowiedź dotycząca udostępnienia buspasów samochodom, w których są przynajmniej cztery osoby, jest aktualna?

kiedy zacznie ona obowiązywać?

Do interpelacji odniósł się niedawno Rafał Weber - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Co ciekawe - wg opinii resortu - obietnice premiera doczekały się realizacji.



"W odpowiedzi na postawione w interpelacji pytanie dotyczące kwestii możliwości korzystania z pasów ruchu dla autobusów przez samochody, w których znajduje się co najmniej 4 osoby, uprzejmie wskazuję, że istnieje taka możliwość na podstawie przepisów art. 148a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988 oraz 1002), w myśl których po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów mogą poruszać się pojazdy elektryczne oraz pojazdy napędzane wodorem, w których znajdują się również 4 osoby" - tłumaczy Weber.

Weber dodaje również, że zgodnie z przepisem art. 148a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.

Miały być rodziny na buspasy - wyszło jak zwykle

Wygląda więc na to, że w opinii Ministerstwa Infrastruktury pan premier wywiązał się ze swojej obietnicy, w myśl której - by rozładować korki - po buspasach miały jeździć samochody osobowe przewożące co najmniej czterech pasażerów. Opinii ministra Webera - rzeczywiście - nie sposób odmówić logiki. W czasie expose Mateusz Morawiecki nie precyzował przecież, o jakie samochody chodzi. Premier równie dobrze mógł więc mieć na myśli wyłącznie czteroosobowe Smarty For Two, Mazdy MX-5 czy... Izery.



Idąc tym tropem rozumowania należałoby jeszcze podkreślić, że pan premier zrealizował swoją obietnicę z nawiązką. Obecnie buspasem poruszać się mogą przecież wszelkie samochody osobowe elektryczne, nawet jeśli podróżuje w nich tylko jedna osoba...

