Rząd jest nowy, zarząd Orlenu również, ale jedno się nie zmieniło - kierowcy nadal będą mogli tankować taniej w okresie wzmożonych wyjazdów. Tym razem Orlen przygotował specjalną ofertę na majówkę.

Orlen ogłasza majówkową promocję

Już od piątku (26 kwietnia) na stacjach Orlenu uczestnicy programu Orlen Vitay będą mogli zatankować paliwo ze zniżką 30 groszy. Dotyczy to również nowych uczestników programu, a więc tych, którzy do niego przystąpią po zatankowaniu. Ponadto posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli zatankować jeszcze taniej - dla nich zniżka wyniesie 40 groszy.

Promocja będzie obowiązywać aż do 5 maja do końca dnia na wszystkich stacjach Orlenu w Polsce. Obowiązują jednak ograniczenia - ze zniżką będzie można zatankować najwyżej dwa razy i za każdym razem maksymalnie 50 litrów. Jeśli ktoś ma większy bak i będzie tankował do pełna, to zniżka naliczy się do 50 litrów, zaś nadwyżka będzie sprzedana po cenie regularnej.

Z majówkowej promocji będą mogli skorzystać użytkownicy programu Vitay, zarejestrowani w aplikacji lub posiadający tradycyjną plastikową kartę. Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji.

Promocja na Orlenie. Taniej benzyna i olej napędowy

Obniżona cena dotyczy benzyn i oleju napędowego. Nie przewidziano natomiast zniżki na gaz LPG.

Z promocyjnej oferty na majówkę będą mogli za to skorzystać kierowcy samochodów elektrycznych. Każdy użytkownik aplikacji Orlen Charge na ładowarkach na stacjach Orlen oraz punktach ładowania Energi z grupy Orlen będzie mógł naładować samochód ze zniżką 10 proc. Warto jednak zwrócić uwagę, że obniżona taryfa na prąd zacznie obowiązywać dopiero 1 maja o północy, a nie jak w przypadku benzyn i oleju napędowego - 26 kwietnia. Obie promocje zakończą się w tym samym czasie - 5 maja.

Orlen to potentat na polskim rynku paliw, który posiada ponad 1900 stacji. Dlatego jest bardzo możliwe, że jego śladem pójdą inne sieci i również obniżą ceny na majówkę. Dokładnie tak było podczas zeszłorocznych wakacji, podczas których Orlen umożliwiał tańsze zatankowanie w sumie 200 litrów paliwa, a analogiczne promocje ogłosiły niemal wszystkie sieci stacji.