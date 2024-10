Orlen już sprzedaje ekologicznego diesla. Ale nowe paliwo nie dla Polaków

Orlen sprzedaje HVO100 w Niemczech

HVO100 dostępne jest obecnie na stacjach w Boizenburgu nad Łabą i w Achim niedaleko Bremy, a w najbliższym czasie jego sprzedaż zostanie rozszerzona o kolejne stacje w Niemczech. Koncern zapowiedział, że przygotowuje się do wprowadzenia tego biopaliwa do swojej oferty sprzedażowej w Czechach, gdzie również jest to możliwe prawnie.

W segmencie hurtowym w Czechach sprzedaż ruszy w pierwszym kwartale 2025 r. Paliwo HVO100 będzie dystrybuowane z terminalu Paramo w Pardubicach, gdzie obecnie trwają przygotowania. Rozważana jest także sprzedaż tego paliwa w segmencie detalicznym. W Europie biopaliwo typu HVO100 można tankować między innymi w Finlandii, Belgii, Danii, Holandii, Szwecji i na Łotwie.

Czy HVO100 to ekologiczne paliwo?

Paliwo HVO100 to ekologiczny odpowiednik gazu LNG, czyli ciekłego, skroplonego gazu ziemnego utrzymywanego w temperaturze około minus 162 stopni Celsjusza. BioLNG ma takie same właściwości jak LNG, tyle że nie jest paliwem kopalnym. To skroplony gaz powstający w wyniku fermentacji (dzięki bakteriom metanowym) materii organicznej (biomasy). Biopaliwo II generacji, wytwarzane z olejów roślinnych oraz odpadów przemysłu spożywczego i gastronomii, w tym zużytych olejów spożywczych, które można stosować w większości pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, bez konieczności modyfikacji.

Samo spalanie bioLNG nie ma praktycznie żadnego ujemnego wpływu na środowisko. W stosunku do oleju napędowego redukcja CO2 w silniku zasilanym nowym biogazem spada nawet o 95 proc. Do tego dochodzi jeszcze skokowa redukcja emisji cząstek stałych PM i dwutlenku azotu NO2. Przeróbka dzisiejszych ciężarówek na bioLNG to jeden z pomysłów na dekarbonizację transportu.

Niestety ceny samych instalacji LNG mogą być liczone w dziesiątkach tysięcy złotych, więc nie jest to alternatywa dla LPG. Przeróbka bądź zakup auta z instalacją LNG może być jednak świetnym pomysłem w przypadku aut ciężarowych - zarówno tych napędzanych silnikami Diesla, jak i benzynowymi.

Kiedy paliwo HVO100 pojawi się w Polsce?

Pierwsze tankowanie w Polsce paliwa bioLNG miało miejsce 9 września. Nowy, ekologiczny autogaz trafił do zbiorników ciężarówki Iveco S-way Natural Gas, na stacji należącej do firmy transportowej E-logis (grupa Elmex). Nadal jednak nie spotkamy go na polskich stacjach.

Jak wyjaśnił Orlen, w Polsce trwają aktualnie prace legislacyjne, których efektem ma być określenie wymagań jakościowych dla HVO100 i objęcie go pełną kontrolą jakości prowadzoną przez inspekcję handlową. Jednocześnie w głównym zakładzie produkcyjnym koncernu w Płocku zaawansowana jest budowa instalacji do produkcji HVO, o wydajności 300 tys. ton gotowego biokomponentu rocznie.

"Będzie ona przystosowana do przerobu szerokiej gamy surowców lipidowych, między innymi oleju rzepakowego - RSO i posmażalniczego - UCO, a także ich mieszanek. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 600 mln zł" - podał koncern. Na terenie zakładu w Płocku planowana jest także budowa infrastruktury na potrzeby biokomponentu HEFA do paliwa lotniczego SAF.