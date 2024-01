Opóźnienia na budowie nowego odcinka drogi S1. Wszystkiemu winny wiadukt

Konieczne będzie wyburzenie starego wiaduktu

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - konieczne będzie wyburzenie istniejącego już wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej. W jego miejsce zostanie wybudowana nowa konstrukcja, w pełni dostosowana do parametrów drogi ekspresowej. Oznacza to, że nowy wiadukt będzie zaprojektowany jako dwuprzęsłowy o konstrukcji z belek prefabrykowanych typu T. Ponadto ma on spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa - w szczególności te dotyczące odpowiedniej widoczności. Jak można wyczytać w oficjalnym komunikacie - zapewnienie tych parametrów wymusiło podniesienie rzędnych drogi wojewódzkiej, a co za tym idzie konieczność dostosowania istniejących obustronnych dojazdów do obiektu.

Oznacza to, że poza opóźnieniem w oddaniu wspomnianego odcinka drogi, kierowców czeka także kilkukrotnie zmieniana zmiana organizacji ruchu. W trakcie rozbiórki istniejącego obiektu na węźle Pogoria oraz budowy nowego wiaduktu drogowego, ruch w rejonie obiektu będzie przebiegał w zależności od potrzeb naprzemiennie raz po jezdni prawej, raz po jezdni lewej lub po obu jezdniach wykorzystując jeden pas ruchu danej jezdni.

Postęp prac na węźle Pogoria wynosi już 80 proc.

Niezależnie od wspomnianych wyżej prac w obrębie węzła drogowego Pogoria, wciąż będą kontynuowane roboty budowalne związane z dokończeniem trasy głównej przyszłej drogi S1 oraz dróg przyległych do niej. Jak podkreśla GDDKiA - obecnie zaawansowanie inwestycji przekroczyło już 80 proc. Do oddania drogi do użytku pozostało wykonanie warstwy ścieralnej - ostatniej warstwy asfaltowej na jezdni głównej oraz niektórych przyległych dróg. Łącznie do wbudowania pozostało 26 000 ton nawierzchni.