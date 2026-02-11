Spis treści: Kiedy Chery rozpocznie produkcję w Europie? Jakie samochody będzie produkować Chery w Europie? Jakie chińskie marki produkują samochody w Europie? Nowa marka koncernu Chery w Europie

Kiedy Chery rozpocznie produkcję w Europie?

Chery, chińska grupa motoryzacyjna, w palecie której znajdują się marki Omoda i Jaecoo, zamierza jeszcze w tym roku uruchomić produkcję w zakładzie w Hiszpanii. Zhu Shaodong, wiceprezes wykonawczy grupy i dyrektor generalny na Unię Europejską, powiedział agencji Reuters, że nastąpi to "tak szybko, jak to możliwe". Odmówił jednak doprecyzowania, w którym kwartale 2026 r. może to nastąpić.

Chery ogłosiło, że będzie produkować swoje samochody w Hiszpanii jeszcze w 2024 roku. Jeszcze niedawno deklarowano, że pierwsze samochody zjadą z taśm w czwartym kwartale 2025 r., ale tego terminu nie udało się zrealizować. Opóźnienie tłumaczono m.in. unijnymi cłami na pojazdy elektryczne wytwarzane w Państwie Środka.

Warto zaznaczyć, że Chery nie budowało w Hiszpanii nowego zakładu, ale wykorzystało byłą fabrykę Nissana zlokalizowaną w Barcelonie. W 2024 roku hiszpańska firma EV Motors ogłosiła założenie spółki joint-venture z chińskim koncernem. Prezes chińskiej firmy zapowiadał, że komponenty do produkcji samochodów będą pochodziły od lokalnych poddostawców. Z jednej strony pozwoli to na obniżenie kosztów logistycznych, a z drugiej pozwoli uniknąć chińskim producentom unijnych ceł.

Jakie samochody będzie produkować Chery w Europie?

W 2024 roku Chińczycy informowali, że w Barcelonie będą produkować modele Omoda 5 (w wariancie elektrycznym i spalinowym), a później także Jaecoo 7. Deklarowano wówczas również, że planowo z taśm zakładu ma wyjeżdżać do 150 tys. pojazdów rocznie.

Po Omodzie 5 z taśm zakładu w Barcelonie planowo zacznie wyjeżdżać także Jaecoo 7.

Jakie chińskie marki produkują samochody w Europie?

Chińskie marki coraz bardziej rozgaszczają się na Starym Kontynencie. W Austrii firma XPeng zleca montaż swoich modeli w zakładach Magna Steyr. Na Węgrzech natomiast BYD ruszyło z testową produkcją w swojej nowej fabryce.

Dużą popularnością wśród chińskich producentów cieszy się Hiszpania. Oprócz wspomnianego już koncernu Chery, samochody w tym kraju będzie produkować również Leapmotor, który z kolei skorzysta z możliwości fabryki koncernu Stellantis (którego jest częścią) zlokalizowanego w Saragossie. Z kolei grupa Geely prowadzić ma rozmowy z Fordem na temat wykorzystania jednej z fabryk amerykańskiego koncernu. Najczęściej wskazywanym miejscem jest fabryka znajdująca się właśnie w hiszpańskiej Walencji.

Chińskie koncerny motoryzacyjne zdają sobie sprawę, że klucz do sukcesu na rynku europejskim to nie tylko kwestia atrakcyjnej ceny. Ważne jest również zdobycie zaufania konsumentów oraz wzmocnienie relacji z rządami państw, a to właśnie daje produkcja lokalna. Znaczenie mają również czynniki technologiczne. Producenci z Państwa Środka mają bardzo dużą przewagę w kwestii baterii, oprogramowania i elektroniki pokładowej. Włączenie tego w lokalną produkcję pozwala budować chińskim firmom nową pozycję: partnerów technologicznych.

Nie bez znaczenia jest jeszcze jeden argument. Lokalna produkcja to dla chińskich firm także perspektywa obniżenia kosztów logistycznych, a z drugiej, to o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli uniknięcie ceł.

W całym procesie Polska pozostaje białą plamą. Mimo silnego zaplecza produkcyjnego i dobrze rozwiniętej sieci dostawców, żaden z dużych chińskich koncernów nie zdecydował się na budowę fabryki w naszym kraju. Takie kraje jak Węgry czy Hiszpania zwracają uwagę inwestorów m.in. korzystniejszymi warunkami podatkowymi czy szerokim wsparciem rządowym.

Trudno też nie połączyć postawy chińskich firm z poparciem przez Polskę europejskich ceł na samochody z Państwa Środka. Przypomnijmy, że pierwotnie plany z zakładem Stellantisa w Tychach wiązał Leapmotor. W kwietniu 2025 r. marka poinformowała jednak o zakończeniu produkcji w tej fabryce.

Nowa marka koncernu Chery w Europie

Sam koncern Chery coraz śmielej poczyna sobie na Starym Kontynencie. Po Omodzie, Jaecoo i Chery Chińczycy chcą wprowadzić czwartą markę: Lepas. Nowy brand na europejskim rynku ma być skierowany do młodych kierowców. Pierwszym krajem, w którym pojawi się Lepas, będą Włochy.

